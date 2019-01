Annuncio

Una nuova settimana di gennaio sta per iniziare e nuove opportunità si presenteranno all'orizzonte per Ariete e Cancro. Scopriamo le previsioni degli astri per lunedì 21 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata avrete una grande energia e riuscirete a ritrovare la serenità che avevate perso nella prima parte dell'anno. Inizierete ad essere più positivi nei confronti della vita, anche se nell'ultimo periodo avete avuto diverse tensioni.

Toro: potreste avere qualche riconoscimento nell'ambito della vostra vita lavorativa.

Questi saranno gli ultimi giorno di relax, perchè presto comincerete ad essere molto impegnati. Potreste essere chiamati a portare avanti un progetto importante e a risolvere alcune questioni pratiche.

Gemelli: qualche equivoco potrebbe avervi creato grattacapi, ma dovete mantenere la calma ed affrontare con tranquillità ogni situazione. Dal punto di vista economico è meglio evitare di spendere troppo perchè potreste avere diverse spese da dover affrontare.

Cancro: Marte e Giove sono favorevoli e potreste aver voglia di esprimere i vostri sentimenti ad una persona di cui vi siete innamorati. Potreste recuperare la serenità persa durante lo scorso anno e avere voglia di fare progetti futuri.

Leone: il vostro quadro astrale vi consiglia di non intraprendere relazioni [VIDEO] in maniera affrettata: ogni cosa andrà fatta con calma, senza bruciare le tappe. Purtroppo vi trovate in una fase di grande tensione e ciò potrebbe ripercuotersi anche nell'ambito lavorativo.

Vergine: la nuova settimana potrebbe portare con se qualche piccolo grattacapo, che però riuscirete ad affrontare con molta positività.

Alcuni potrebbero portare avanti un grande progetto grazie al sostegno di una persona cara. Nei prossimi mesi arriveranno grandi soddisfazioni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcune coppie che nell'ultimo periodo hanno affrontato diversi litigi potrebbero trovarsi a prendere una decisione molto importante: alcuni decideranno di chiudere definitivamente, altri tenteranno di recuperare il rapporto con il partner.

Scorpione: in amore potreste vivere una fase di tensione, ma nelle vita avete maggiore sicurezza su ciò che volete. Alcuni cercheranno di prendersi una pausa dalle relazioni. In ambito lavorativo potrebbe essere a breve richiesto un trasferimento.

Sagittario: non avrete molta energia, anche a causa di un malessere [VIDEO]stagionale che negli ultimi giorni vi ha tenuti in casa. Siete stati assorti nei vostri pensieri per troppo tempo, ma adesso potreste iniziare ad aver voglia di socializzare e fare nuove conoscenze.

Capricorno: il vostro cielo sarà positivo, ma ciò non basta: dovete impegnarvi per ottenere ciò che desiderate.

Avete tanta forza di volontà, ma alcune volte siete troppo diffidenti nei confronti degli altri per paura di rimanere delusi. Le coppie che desiderano fare progressi, potrebbero programmare una convivenza.

Acquario: Sole è nel vostro segno e ciò vi porterà a vivere ogni relazione con grande trasporto. Molti saranno più accondiscendenti rispetto al solito, altri potrebbero essere chiamati a darsi da fare per più progetti e ciò potrebbe creare tensioni.

Pesci: molti pianeti sono a vostro favore, ma solo chi saprà cogliere ogni opportunità riuscirà ad ottenere grandi risultati. Sarà molto importante rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. L'amore sarà molto importante in questa fase della vostra vita.