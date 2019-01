Annuncio

La terza settimana del mese è da poco iniziata, scopriamo quali saranno i presagi dell’astri e delle stelle per questa nuova giornata. Ecco di seguito l’Oroscopo di oggi martedì 15 gennaio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astrologia di martedì 15 gennaio, segno per segno, con predizioni su amore, lavoro e salute

Ariete: la giornata potrebbe rivelarsi ancora un po’ sottotono per i nati sotto questo segno, restano delle agitazioni.

È un momento di cambiamento e novità per l’Ariete, qualcuno è alle prese con nuovi progetti o incarichi di tipo professionale e questo potrebbe portare alla nascita di litigi e le incomprensioni anche all’interno della vita familiare o di coppia.

Dalla giornata di mercoledì ci sarà un lento e progressivo recupero.

Toro: Luna e Mercurio in posizione favorevole vi daranno grande forza in questa giornata. La voglia di fare e la determinazione di dimostrare le proprie capacità vi daranno la spinta necessaria ad avanzare una proposta professionale, il successo è assicurato. Le stelle sono sorridenti anche per quanto riguarda l’amore, i single potrebbero fare degli incontri interessanti durante il corso di questa settimana.

Gemelli: l’opposizione di Giove vi porterà a rivedere alcune decisioni prese durante la fine del mese precedente. È un momento di nervosismo e agitazione per questo segno, e le tensioni non mancano anche all’interno dei rapporti sentimentali. Almeno durante il corso di questa nuova settimana sarebbe bene essere prudenti e cercare di evitare litigi e polemiche. [VIDEO]

Cancro: con Marte e Mercurio in posizione dissonante potrebbe rivelarsi una giornata alquanto agitata, in cui gestire i rapporti con gli altri non sarà semplice.

Incomprensioni e litigi potrebbero nascere all’interno dei rapporti di coppia o dell’ambito lavorativo, cercate di essere prudenti, qualcuno potrebbe dire qualcosa di cui pentirsi. Con l’arrivo del fine settimana avvertirete una netta ripresa.

Leone: nonostante la Luna in posizione dissonante è un momento abbastanza positivo per i nati sotto questo segno, che, con l’arrivo del nuovo anno, hanno potuto beneficiare di una buona ripresa sia per quanto riguarda la salute che la vita professionale. Durante questa settimana non mancheranno le occasioni di svago, i sentimenti torneranno protagonisti e potrete vivere delle belle emozioni.

Vergine: un quadro astrale non troppo definito quello della Vergine per questa seconda giornata della settimana, della situazioni restano soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa. Il consiglio degli astri per questa giornata è quello di evitare litigi e polemiche, il week end sarà molto più vantaggioso e alcune problematiche potranno essere risolte.

Resta invariata la sfera professionale, anche se qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto ed essere alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Bilancia: alcuni dei nati sotto questo segno zodiacale potrebbero trovarsi a dover prendere una decisione, dunque è un momento di incertezza e dubbio, in cui il desiderio si scontra con la razionalità e con le esigenze della vita quotidiana. Questa giornata sarà ideale per fare della sana introspezione e riflettere attentamente sui cambiamenti da effettuare in futuro. L’ultima settimana del mese di gennaio 2019 sarà sicuramente la più fortunata per il segno, che inizierà a respirare un’aria di serenità.

Scorpione: quella di martedì 15 gennaio si rivelerà una giornata sottotono per questo segno zodiacale, che potrebbero risentire di un calo di energie. Almeno per quanto riguarda questa giornata sarà bene evitare gli sforzi e concedersi qualche momento di serenità, un buon recupero sarà evidente già partita la giornata di giovedì. Al contrario è un momento sereno per quanto riguarda l’amore, i single potrebbero incontrare presto l’anima gemella.

Sagittario: è un momento instabile per questo segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Chi vive all’interno di una relazione potrebbe non essere più sicuro dei propri sentimenti o dei sentimenti altrui, qualcuno invece potrebbe essere la ricerca di qualcosa di più. Con un quadro astrale così, alcune cose cambieranno all’interno della vita amorosa del segno durante il corso del mese di gennaio ed alcune relazioni potrebbe raggiungere il capolinea.

Capricorno: con la Luna in posizione favorevole quelle di martedì 15 e di mercoledì 16 gennaio si riveleranno due giornate molto interessanti per il segno. Spostamenti, progetti e nuovi incontri sono visti di buon occhio all’interno di questo quadro astrale così positivo e qualcuno potrebbe ricevere una proposta da non lasciarsi scappare. Il 2019 sarà un anno di cambiamento e rinnovamento: già a partire dei primi mesi, potrebbero nascere importanti opportunità. [VIDEO]

Acquario: quella di martedì sarà una giornata interessante per i nati sotto questo segno, vi sentirete nel pieno delle energie e la voglia di fare prevarrà. Sfruttate la ritrovata vitalità per rimettervi in pari con il lavoro accumulato o per proporvi per nuovi incarichi. Il fine settimana offrirà l’occasione giusta per risolvere alcuni contenziosi creatisi in amore durante il corso delle settimane precedenti e per ritrovare l’armonia di coppia.

Pesci: i sentimenti tornano protagonisti durante questa terza settimana del mese di gennaio per il segno dei Pesci. Chi nell’ultimo periodo ha affrontato momenti di incertezza all’interno del rapporto di coppia, avrà modo di chiarire le incomprensioni con il partner. Ci sarà serenità all’interno del rapporto di coppia e qualcuno potrebbe vivere un weekend all’insegna della passione. Anche i nuovi incontri sono favoriti dagli astri.