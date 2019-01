Annuncio

Annuncio

Gennaio ha ormai superato la sua metà e molti segni zodiacali come Sagittario e Acquario sono più energici che mai. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali per la giornata di venerdì 18 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: le prime settimane di gennaio sono state parecchio complicate e tutt'ora avete difficoltà a ritrovare la serenità perduta. Cercate di fare molta attenzione e tagliare fuori le situazioni per cui non vale più la pena combattere.

Ben presto attraverserete una fase di recupero.

Toro: la giornata sarà a vostro favore, ma il merito è tutto vostro e delle scelte che avete deciso di fare. Avete cambiato approccio sull'amore e al lavoro: siete molto più positivi e siete riusciti a conciliare le due cose.

Advertisement

Per i single potrebbero esserci nuovi interessanti incontri.

Gemelli: durante gli ultimi giorni siete stati molto scarichi, ma la giornata del 18 gennaio vi servirà come recupero. Avete trovato la forza di affrontare alcuni problemi che tempo fa vi sembrano insormontabili. In questo periodo potreste anche rivalutare l'amore per una persona.

Cancro: negli ultimi tempi siete stati molto nervosi: ogni piccola cosa che non è andata nel verso giusto vi ha creato tensione. Adesso state cercando di ritrovare la serenità [VIDEO]e avete deciso di lasciar correre alcune situazioni. Potreste trovare molto conforto nel partner.

Leone: la vostra giornata sarà molto faticosa e a tratti conflittuale. Non agitatevi troppo perchè a breve la vostra vita potrebbe subire una svolta positiva. Avete avuto a che fare con un dispiacere all'interno della famiglia e ciò non vi permette di essere rilassati per il momento.

Advertisement

Vergine: avete molte possibilità da poter sfruttare e dunque la cosa importante adesso sarà chiedervi cosa volete veramente dalla vostra vita e quale strade avete intenzione di percorrere. Avrete molta grinta e tenacia in corpo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la vostra giornata sarà un pò faticosa come le precedenti. Avete in mente degli obbiettivi da poter raggiungere, che non sono neanche così difficili, ma in questo momento tutto vi sembra complicato. Se siete tesi evitate di riversare le vostre problematiche in amore.

Scorpione: avete deciso di mettervi in discussione e dire rivelare subito tutto quello che non vi sta bene, anche a discapito degli altri. Solitamente, alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale tendono a tenere dentro tutte le cose che non sono di loro gradimento per non ferire le persone care. Avete adesso deciso di cambiare il vostro modo di pensare e di affrontare subito le tensioni.

Sagittario: l'energia e la voglia di fare domineranno il vostro stato d'animo.

Potreste provare un grande interesse per una persona a voi molto vicina da tempo. Sia in amore che sul lavoro sarà importante lanciarsi e rivelare i propri sentimenti e i propri progetti.

Capricorno: l'amore è l'assoluto protagonista della vostra giornata. Se da un lato la vita sentimentale va a gonfie vele, la stessa cosa non si può dire del lavoro che sembra essere in una fase altalenante. Purtroppo non avete sicurezze economiche e questo crea parecchia tensione nel vostro animo.

Acquario: siete molto vitali e determinati a cambiare la situazione [VIDEO] in cui al momento vi trovate. A livello economico avrete grandi progetti che se andranno in porto potrebbero rappresentare una vera e propria svolta.

Pesci: in questa seconda parte della settimana dovrete rimboccarvi le maniche. Agli occhi degli altri sarete più affascinanti per cui è il caso di sfruttare ogni vostra singola capacità per ottenere ciò che volete. Questo non è di sicuro il momento per prendersi una pausa.