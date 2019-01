Annuncio

Un nuovo weekend si sta avvicinando e gli appassionati di astrologia sono in attesa di conoscere cosa dicono le stelle in merito al prossimo fine settimana, quindi in relazione alle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 febbraio. Quali saranno i segni più fortunati e cosa dobbiamo aspettarci? Per l'Ariete sono in arrivo delle novità che porteranno un'insolita aria frizzante mentre per il Capricorno prevarrà il nervosismo. Di seguito le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche 1-3 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete: novità interessanti in arrivo per i nati sotto il segno dell'Ariete, in quanto è possibile che possa nascere un'intrigante amicizia o, comunque, una conoscenza simpatica.

Un weekend all'insegna del 'nuovo' che vi darà brio e voglia di uscire.

Toro: con Venere che si sposterà nel vostro segno, domenica 3 febbraio le cose andranno progressivamente migliorando. Bisognerà resistere ancora per questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda i contrasti sul lavoro: tenete duro perché i tempi difficili stanno per finire.

Gemelli: risposte in arrivo per i nati sotto questo segno in merito al lavoro. Chi ha presentato delle domande o spera di poter cambiare la propria attività, può confidare in una risposta positiva. Nessuna novità in amore, dove le coppie stabili potranno consolidare il loro rapporto.

Cancro: parola d'ordine cautela: non è il caso di azzardare troppo questo sabato e domenica. Cercate di organizzarvi per trascorrere serenamente in relax e in tranquillità il prossimo weekend, senza strafare troppo.

Leone: weekend all'insegna del divertimento e della spensieratezza [VIDEO], avrete delle splendide occasioni da sfruttare per quanto concerne lo svago, anche se dovreste prestare attenzione ad alcune persone che, con scuse varie, cercheranno di farvi perdere del tempo prezioso.

Vergine: la vostra praticità sarà particolarmente richiesta da amicizie che si trovano in difficoltà. Dopo aver speso bene il tempo in modo generoso, sarà anche il caso di riposarvi un po' e di pensare al benessere psicofisico.

Oroscopo del fine settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: vi aspetta un fantastico weekend, sarà difficile fermarvi tra divertimenti, viaggi e spostamenti vari. Cercate allora di non pensare alle cose che vi possono andare storte e svagate la vostra mente. Ottima l'intesa con l'Acquario o con un Gemelli, cercate di evitare il Capricorno.

Scorpione: un fine settimana in cui potreste finire per impiegare il tempo nel mettere d'accordo diverse persone (amici o familiari) che la pensano, però, in modo completamente diverso.

Allora, perché sprecare inutilmente del tempo quando, per una volta tanto, potreste pensare al benessere della persona? Il motto è: chi mi ama mi segua. Bene l'affinità con Toro e Sagittario, evitate il Leone.

Sagittario: vi aspetta un fine settimana all'insegna dell'ardore e della passione. Allora cercate di uscire di casa e di conoscere nuove persone con cui costruire un'affinità che possa durare nel tempo. Concedetevi una gita fuori porta.

Capricorno: per i nati sotto questo segno, è un momento no, caratterizzato da irritabilità e nervosismo. Un abbinamento che non vi permetterà di godervi questi due giorni di riposo. Cercate di farvi consolare da una Vergine o da un Leone, mentre state alla larga dall'Acquario.

Acquario: sarete desiderati da amici e familiari [VIDEO], riceverete inviti tanto da non sapere a chi dire di no. Tanta voglia di divertimento e momenti intriganti con il partner. Ariete e Bilancia i segni con cui andrete più d'accordo, mentre il Capricorno, per il momento, è meglio tenerlo distante.

Pesci: vi sentite un po' stanchi dopo una settimana di lavoro e la pigrizia potrebbe prendere il sopravvento. Il letto sembrerà contenere una calamita al suo interno e non potrete farci nulla. Insieme al riposo, però, prestate attenzione a non eccedere con le golosità. Bene i rapporti con Cancro e Ariete, mentre il Leone lasciatelo a qualcun altro.