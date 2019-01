Annuncio

Secondo quanto previsto dall'oroscopo, sabato 2 e domenica 3 febbraio, gli astri riserveranno situazioni diverse per ogni singolo segno zodiacale.

Le previsioni

Ariete: il fine settimana si rivelerà perfetto per trascorrere del tempo con la persona amata, con la quale potrete vivere alcune ore spensierate, lasciandovi alle spalle i problemi di sempre. Per l'Ariete sarà quindi un weekend rigenerante e soddisfacente.

Toro: potreste approfittare di questi giorni d'inverno per dedicarvi allo studio e trarne profitto in settimana.

L'oroscopo per il Toro è abbastanza positivo per il 2 e 3 febbraio anche per coltivare le amicizie e i rapporti sentimentali.

Gemelli: si profila un weekend da dimenticare. Non succederà nulla di grave, ma purtroppo vi annoierete moltissimo e finirete per trascorrerlo sul divano, davanti la televisione, come non vi accadeva da tempo, senza avere interessi che vi gratificano.

Cancro: purtroppo il 2019 è un anno negativo per il segno del Cancro e secondo l'Oroscopo il mese di febbraio non fa eccezione. In questi due giorni potreste comunque ricevere una buona notizia, che vi solleverà il morale.

Leone: per gli studiosi dell'oroscopo questo sarà un anno favoloso per i nati sotto il segno del Leone, ma purtroppo dobbiamo dirvi che nel weekend dal 2 al 3 febbraio gli astri vi sono avversi. Potrebbero quindi arrivare delle notizie sgradite.

Vergine: l'oroscopo suggerisce di impiegare questi due giorni per recuperare le energie perdute nelle scorse settimane. Freddo e umidità potrebbero mettervi in crisi, provocando malattie di stagione: cercate di restare al caldo.

Gli altri segni

Bilancia: rassegnatevi a passare in serenità questi due giorni, senza cercare di strafare, perché non ci sono eventi da segnalare per voi secondo gli esperti dell'oroscopo, ma solo tanta noia.

Scorpione: vi consigliamo di organizzare una rimpatriata coi vecchi amici: potreste passare delle ore liete ed avere anche occasione di chiarire alcune cose importanti con alcuni di loro.

Sagittario: per voi si annuncia un weekend complicato. I vostri progetti saranno vanificati da alcune brutte sorprese e dovrete dare fondo a tutta la vostra intelligenza per risolvere dei problemi, che si presenteranno soprattutto nella giornata di domenica.

Capricorno: secondo gli esperti dell'oroscopo, questo sarà il segno più fortunato del weekend in esame (2-3 febbraio). Se avete decisioni importanti da comunicare a qualcuno, questo è il momento migliore per i nativi del Capricorno. Bene anche la salute.

Acquario: questo weekend si inserisce in un più ampio contesto favorevole e dunque l'Acquario, tra i segni più favoriti del 2019, potrebbe decidere di pianificare un breve viaggio con le persone care, che servirà per rafforzare il legame.

Pesci: l'oroscopo prevede un fine settimana senza infamia e senza lode per i Pesci.

Non state a rimuginare troppo su vicende del passato, perché serve solo ad aumentare l'amarezza e a colpevolizzarvi in modo eccessivo: ora è tempo di guardare avanti con decisione, per migliorare la vostra situazione.