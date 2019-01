Annuncio

Le previsioni relative all'Oroscopo [VIDEO] che va da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio presentano delle aspettative piuttosto interessanti per i segni zodiacali del Toro e Sagittario.

Secondo il volere dei corpi celesti Marte e Saturno, questa settimana sarà piena di sorprese per il Cancro [VIDEO]mentre avremo delle novità in amore per Vergine e Bilancia. Ecco le previsioni per tutti e dodici i segni per quanto concerne la prossima settimana.

Cosa dicono le stelle: oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio

Ariete: settimana alquanto tranquilla per l'Ariete ma sarete ancora più appagati nel weekend.

L'energia fisica non vi mancherà nei prossimi giorni, tuttavia avrete qualche piccolo inconveniente: questo non vi impedirà di portare a termine i vostri progetti.

Toro: l'inizio della settimana sarà un po' complicato ma avrete delle buone aspettative per i giorni a seguire.

Vi attenderà un weekend pieno di fortuna e di sorprese, non fatevele scappare.

Gemelli: non trascurate le persone che tengono a voi, se le apprezzate di più sarete ricompensati adeguatamente. Il fine settimana sarà tranquillo, dedicatelo al relax.

Cancro: inizierete la settimana in bellezza grazie all'aiuto della Luna. Sul lavoro date il meglio di voi stessi, questo vi farà sentire appagati e pienamente soddisfatti. Domenica non mancheranno le sorprese.

Leone: un po' sottotono il vostro inizio settimana ma ci saranno dei cambiamenti importanti nel weekend. Giove e Saturno vi aiuteranno ad avere delle ottime ispirazioni e una buona creatività.

Vergine: la settimana andrà alla grande, avrete dei buoni propositi per i vostri progetti. Sarete molto produttivi al lavoro e, grazie al vostro talento, otterrete ottimi risultati.

Sorprese nel fine settimana per chi è in cerca dell'anima gemella.

Oroscopo settimanale: previsioni astrologiche seconda sestina zodiacale

Bilancia: avrete delle giornate parecchio movimentate questa settimana ma non lasciatevi catturare dallo stress, il fine settimana sarà di vostro gradimento. I single saranno fortunati questa settimana, la persona che vi fa battere il cuore potrebbe cercare proprio voi.

Scorpione: la settimana inizierà con una certa monotonia ma si concluderà in bellezza. Non lasciatevi sfuggire le opportunità ed allontanate chi vi trasmette negatività.

Sagittario: settimana magica sarà per il segno zodiacale del Sagittario. Giove sarà con voi, potrete finalmente portare a termine i vostri progetti e, con un po' di fortuna, dedicarvi anche ai vostri piccoli capricci.

Capricorno: la luna non è proprio dalla vostra parte, fate attenzione al lavoro. Le persone invidiose di voi possono provocare contrasti con i vostri amici più cari. Non date più importanza a chi vi cerca solo per i propri interessi.

Acquario: inizio settimana dolce per il segno dell'Acquario, un po' di complicazioni tra giovedì e venerdì ma, nel complesso, andrà tutto per il meglio. Nel fine settimana sarete fortunati, cogliete questa occasione.

Pesci: non avrete un buon inizio in questa settimana ma la situazione migliorerà da mercoledì. Sabato e domenica saranno giornate più tranquille. In amore nessuna novità.