Annuncio

Annuncio

La seconda settimana del mese sta per giungere al termine: quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il fine settimana? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di sabato 16 e domenica 17 febbraio per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo del week end, 16 e 17 febbraio, segno per segno

Ariete: in queste due giornate si respira un’aria di tensione, siete agitati e questo potrebbe favorire la nascita di litigi e discussioni. Sia in campo sentimentale che lavorativo è consigliabile rimandare ogni tipo di confronto all’inizio della nuova settimana, quando l’atmosfera si rasserenerà.

Toro: le stelle sono in posizione favorevole durante questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Annuncio

Ci sarà serenità all'interno dei rapporti di coppia, mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti per il futuro. È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, i progetti e le collaborazioni che nascono in questo periodo si riveleranno vantaggiosi già a partire dal mese di marzo.

Gemelli: la settimana è stata abbastanza impegnativa e durante la giornata di sabato 16 febbraio qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Concedetevi un po’ di riposo e staccate la spina dagli impegni lavorativi almeno per le prossime 48 ore. La giornata di domenica sarà interamente da dedicare al partner e alla famiglia, sarà infatti un buon momento per i rapporti interpersonali. Chi è alla ricerca di un confronto o un chiarimento, potrà essere favorito da questa interessante condizione astrale.

Annuncio

Cancro: durante il week end le stelle vi invitano a prendervi un momento di riflessione, in cui far luce in voi stessi e riflettere sulle vostre aspettative per il futuro. Per qualcuno il 2019 non è iniziato nel migliore dei modi, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Chi vive una situazione di dubbio o mantiene due relazioni, dovrà prendere presto una decisione.

Leone: quelle di sabato e domenica saranno due giornate di grande energia e positività per il segno, siete entusiasti e soddisfatti delle attività svolta durante il corso della settimana. Sarà un buon momento per i rapporti interpersonali, potreste pensare di organizzare una piccola gita fuori porta o una serata tra amici per concedervi un momento di svago e spensieratezza.

Annuncio

Attenzione però all’aspetto finanziario, meglio evitare le spese superflue.

Vergine: la settimana potrebbe aver riservato qualche momento di agitazione e nervosismo a questo segno, ma con l’arrivo del week end l’atmosfera si fa decisamente più tranquilla. Le stelle sono dalla vostra parte e vi offrono tutte le carte necessarie a risolvere alcune problematiche createsi nei giorni precedenti. Incontri favoriti per i single.

Bilancia: se ci sono delle situazioni da risolvere all’interno dell’ambito lavorativo o della sfera sentimentale, le giornate di sabato 16 e domenica 17 febbraio vi offriranno l’occasione giusta per affrontare alcune problematiche. Il coniglio da seguire è quello di evitare inutili giri di parole ed andare dritto al sodo, solo così eviterete di essere fraintesi e potrete risolvere alcuni conti in sospeso.

Scorpione: sono giornate positive per quanto riguarda gli affari e le questioni professionali, al contrario delle tensioni potrebbero riversarsi sulla sfera sentimentale.

Se ci sono delle instabilità all’interno del rapporto di coppia o se per troppo tempo avete provato a mandare avanti un rapporto ormai al capolinea, è arrivato il momento di affrontare la situazione. Solo chiudendo alcune pagine della vostra vita, potrete aprire la strada verso nuovi e più splendenti cammini.

Sagittario: durante il week end i sentimenti tornano protagonisti, vi sentirete romantici e desiderosi di abbandonarvi all’amore. Sarà un buon momento per le relazioni, anche per coloro che devono chiarire qualche piccola incomprensione, e gli incontri saranno favoriti. La nuova settimana vi vedrà molto impegnati dal punto di vista lavorativo, dunque dedicatevi un po’ di riposo ed evitate di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

Capricorno: la giornata di sabato si rivelerà vantaggiosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, sarete intuitivi e potreste gettare le basi per un importante progetto futuro. La giornata di domenica al contrario potrebbe portare delle agitazioni all’interno dei rapporti di coppia, soprattutto se la tempesta era già nell’aria.

Il consiglio è di mostrarvi più propensi all’ascolto ed evitare di alzare la voce.

Acquario: il week end inizia in modo positivo, avete molti progetti in testa e nuove idee da realizzare. La nuova settimana vi vedrà molto impegnati dal punto di vista lavorativo, dunque meglio dedicare queste due giornate alla compagnia del partner e della famiglia. Qualcuno potrebbe aver risentito d un calo di energia e fastidi fisici nei giorni precedenti, ma da sabato 16 febbraio inizierà un momento di ripresa in tal senso.

Pesci: la forte energia che vi ha accompagnato nel corso di questa settimana non vi abbandonerà durante il week end. State vivendo un momento di grande positività, che porterà benefici tanto alla sfera sentimentale quanto all’ambito lavorativo. Anche per i single le ultime due settimane di febbraio potrebbero rivelarsi molto interessanti, qualcuno potrebbe fare un incontro importante per il futuro.