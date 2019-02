Annuncio

Nella settimana che comincia il 18 febbraio e termina il 24 le persone nate sotto il segno del Capricorno dovranno fare i conti con un sentimento che per loro, ipersensibili come sono, non è certo nuovo: la gelosia. La sensazione di poter essere traditi dalle persone più amate non riguarderà solo il partner, ma più in generale i rapporti familiari e perfino quelli sorti in ambito lavorativo.

Tensioni e conseguente stress per il Capricorno

È risaputo che voi del Capricorno siete estremamente competitivi e che avete un'elevata considerazione delle vostre qualità, ma vi aspettate molto anche da chi frequentate abitualmente e, quando ciò non avviene, scatta il sospetto di non essere rispettati fino in fondo.

Lo stess derivante da questi cattivi pensieri vi causerà insonnia e quindi stanchezza nei giorni centrali della settimana tra il 18 e il 24 febbraio.

Per recuperare energie rapidamente è consigliabile di non perdere troppo tempo in attività che non servono a migliorare la qualità della vostra vita.

Possibili nuove conoscenze per chi non ha pregiudizi

Negli ultimi giorni della settimana sono possibili, secondo l'Oroscopo, nuovi incontri stimolanti che vi ridaranno un po' di fiducia.

Per quanto riguarda i rapporti strettamente lavorativi, occorre considerare che opporre un rifiuto netto ad una proposta che vi sarà fatta potrebbe essere un errore strategico.

Ricordiamo in particolare che è buona regola non interrompere le persone mentre parlano.

Anche quando si è impegnati a fronteggiare molte difficoltà non bisogna mai perdere di vista l'ordinaria amministrazione, perché ogni edificio è solido solo se ha buone fondamenta.

Il Capricorno dovrà imparare dai propri errori di comportamento

Negli ultimi giorni della settimana avrete comunque le carte in regola per prendere delle decisioni importanti. L'oroscopo vi suggerisce di fare tesoro di quanto accaduto nella vostra vita negli ultimi tempi e le cose dovrebbero migliorare, ma dovrete imparare a mettere in discussione alcuni aspetti del vostro carattere per relazionarvi in modo veramente efficace con le persone che vi stanno più a cuore. Dovrete sostanzialmente essere più umili e ragionevoli, ma non sarà facile, perché queste caratteristiche non rientrano nella vostra vera natura: fondamentalmente voi del siete dei "ribelli" e volete sempre decidere con la vostra testa.

Ma in questo periodo fare un po' di sana autocritica forse potrebbe aiutare.