Annuncio

Annuncio

Un altro appuntamento con le previsioni astrali sottolinea gli effetti dei transiti planetari riguardanti il weekend della quarta settimana di febbraio. Marte è in Toro ed elargisce energia a svariati segni zodiacali, come Cancro, Vergine, Pesci e Capricorno. Poi domenica la Luna entra in Scorpione e lo rende emotivo, facendogli vivere i sentimenti con una nuova sensibilità. E gli altri segni dello Zodiaco? Analizziamoli insieme nell'Oroscopo del weekend, 23-24 febbraio.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Bilancia

Ariete: controllate maggiormente la vostra irascibilità, vivendo il weekend senza troppi pensieri. Potreste fare una bella passeggiata, schiarendovi le idee circa una situazione sentimentale che non vi va giù, prima di prendere decisioni forse troppo affrettate.

Annuncio

Toro: passerete da un'idea all'azione in un istante, senza pensarci troppo. Marte vi assiste in questo fine settimana ricco di opportunità e vi conferisce la giusta carica energetica per spingervi oltre, con ambizione e sicurezza.

Gemelli: evitate di eccedere durante questo weekend, pensando maggiormente a voi stessi e astenendovi dal fare troppe cose impegnative. Approfittate di questi giorni per ricercare maggiore relax in una cosa che vi fa stare bene, come una gita all'aria aperta, o una spa rigenerante.

Cancro: state vivendo delle situazioni di attrito familiare e l'atmosfera si farà pesante nel fine settimana a causa di un evento che opprime la famiglia. Cercate di risollevare gli animi, solo voi avete questa capacità, innata nel vostro segno.

Annuncio

I migliori video del giorno

Leone: amabili ed equilibrati, vivrete la casa in modo armonico, organizzandovi sulle faccende da sbrigare. Accontenterete facilmente i vostri cari, poi domenica puntate su un aiuto fortunato e provvidenziale, che arriverà proprio quando ne avrete bisogno.

Vergine: apritevi maggiormente al partner, è arrivato il momento di dire tutta la verità, non potete rimandare ulteriormente. Ricordatevi che le migliori storie amorose si basano sulla comprensione reciproca, il trigono Sole-Luna rispetto al vostro segno vi offrirà fortuna.

Sentimenti e fortuna nell'oroscopo del weekend

Bilancia: l'influsso della Luna nel vostro segno vi apre a una genialità tutta da investire nella tecnologia, sarete quindi brillanti nell'utilizzare il computer e tutti i comfort innovativi di cui siete a disposizione.

Annuncio

Nella giornata di domenica qualcosa potrebbe innervosirvi, scatenando un forte desiderio di vendetta.

Scorpione: sarete molto sensibili alle esigenze del partner e altamente emotivi, per via degli influssi lunari nel vostro segno già da domenica. Utilizzate al meglio queste "emozioni" cambiando qualcosa che non va o regalandovi un desiderio avverato, ma fatelo con determinazione.

Sagittario: sarete stravaganti e generosi in amore, quindi penserete di stupire il partner o una persona speciale mettendo in pratica una bella sorpresa. Attingete alla creatività, miscelandola a quello spirito positivo che è innato in voi e tutto andrà per il meglio.

Capricorno: attingete alla vostra spiccata personalità che si impone di fronte alle avversità, per superare un ostacolo o vedere una situazione com'è realmente. Se aveste le mani legate, almeno sarete in pace con voi stessi per averci provato, accettando la situazione a rigore di logica. Alti e bassi in amore, con Venere nel vostro cielo che richiede maggiore stabilità sentimentale.

Acquario: tuffatevi a capofitto nelle situazioni, con coraggio e un pizzico di irresponsabilità, osando per raggiungere i desideri ambiti. Non riflettete troppo, ma forza agite.

Pesci: avrete qualche difficoltà a instaurare contatti con gli altri, ma attingete a tutta la moderazione di cui siete capaci per bilanciare le relazioni, utilizzando spirito comunicativo con le persone veramente meritevoli.