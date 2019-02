Annuncio

L'Oroscopo dell'amore single è ricco di sorprese e di opportunità, grazie ai transiti planetari favorevoli soprattutto per Gemelli, Leone, Bilancia e Sagittario. Gli influssi provenienti da Urano in Ariete esortano i simboli zodiacali a usufruire di nuove occasioni, aprendosi a nuovi amori. Anche Venere detta legge sui sentimenti, diffondendo un amore più razionale dalla casa astrologica del Capricorno. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrali di sabato.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Bilancia

Ariete: troppo indecisi e sensibili alle decisioni altrui, vi potreste suggestionare dai consigli degli altri, confondendovi e perdendo così delle opportunità vantaggiose. L'amore non richiede troppa razionalità e voi non potete ragionare troppo sui sentimenti, piuttosto approfittate delle novità in arrivo.

Toro: prendetevi cura di voi stessi, coccolandovi con un trattamento per il benessere del corpo. Ripartendo rigenerati potrete usufruire del trigono favorevole di Marte e Saturno rispetto al vostro domicilio astrologico, coinvolgendo tutti coloro che vi stanno vicino.

Gemelli: sarete molto estrosi e amerete stare in mezzo agli altri, divertendovi in compagnia delle persone che per voi contano. Questa 'apertura' vi poterà fortuna, consentendovi di cogliere le opportunità al volo e di incontrare probabili conquiste amorose.

Cancro: la famiglia chiama a rapporto la vostra determinazione e la vostra sensibilità d'animo, è possibile che dobbiate prendere una decisione importante per sbloccare una particolare situazione.

A questo punto tralascerete per un po' le conquiste amorose, ma non temete, avrete tempo per incontrare l'amore.

Leone: l'ottimismo e la bontà d'animo saranno le armi giuste per intraprendere una sfida amorosa, dove avrete la meglio grazie al sestile lunare e a Marte, che vi ricarica di energia nuova. Potrete migliorare la vostra posizione attuale, puntando maggiormente sui sentimenti, ma dovrete crederci.

Vergine: non ostinatevi a rivoluzionare qualcosa che ha bisogno dei suoi tempi per crescere. Se davvero vorrete fare un tentativo, potrete comunque contare su Marte che vi regala l'energia giusta fronteggiare una sfida.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore single

Bilancia: la Luna nel vostro cielo vi regala uno spiccato gusto estetico e potrete potenziare ulteriormente il vostro look, già di per sé molto elegante.

Puntate su una maggiore socievolezza per fare breccia nel cuore di un probabile partner, le occasioni non mancheranno.

Scorpione: aspettate di intraprendere una storia amorosa poiché adesso il momento non è propizio. Magari più in là riuscirete a percorrere una strada che per voi è quella giusta, la quale vi porterà dritto alla meta amorosa.

Sagittario: Giove nel vostro domicilio vi assicura fortuna in amore e Urano, il pianeta del destino, vi spinge a progredire, usufruendo di meravigliose sensazioni amorose. Via libera all'ottimismo e all'entusiasmo, tutto da investire in nuove e intriganti storie amorose.

Capricorno: l'amore bussa alla vostra porta e spetta a voi aprire i battenti del cuore, per far entrare nuova luce. Venere vi esorta a intraprendere una storia d'amore più seria, che riesca ad appagare il vostro bisogno d'affetto. Spetta a voi quindi giocare bene le carte in tavola.

Acquario: spontanei e molto sensibili, potrete aprirvi a nuovi incontri, con fiducia nelle vostre possibilità e senza tirarvi indietro. Ciò vi servirà a scacciare via gli sbalzi d'umore, puntando maggiormente su una determinazione che scaturisce solo da una maggiore sicurezza interiore.

Pesci: via libera al romanticismo con Nettuno nel vostro cielo, padrone della vostra casa astrologica. Questo è il momento giusto per investire in nuovi sentimenti amorosi, solo valutate bene con chi intraprendere quest'avventura sensazionale. Lo scopo per voi amici dei Pesci sarà avviare una storia lineare.