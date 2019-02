Annuncio

Annuncio

Sabato 2 marzo inizia il primo weekend del terzo mese di questo anno 2019. Una giornata nella quale, come sempre, ci saranno sia alti che bassi per i nati sotto vari segni zodiacali.

Vediamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

Ariete, Toro, Gemelli

L'Ariete sentirà la necessità di trascorrere qualche ora di relax col partner di sempre, per riscoprire il piacere di condividere dei pensieri positivi dopo tanto lavoro.

Il Toro si sentirà provato da alcune esperienze negative degli ultimi tempi, ma non dovrà commettere l'errore di isolarsi troppo in questo sabato 2 marzo.

I Gemelli avranno invece alcuni fastidi legati a una salute precaria, ma almeno quelli che hanno l'ascendente in Vergine riceveranno in giornata una notizia molto positiva, che li risolleverà.

Annuncio

Cancro, Leone, Vergine

Il Cancro non dovrà stare troppo a rimuginare su certe questioni che lo angosciano: arriveranno di certo tempi migliori, ma in questo momento la cosa importante sarà non litigare, con persone con le quali avete rapporti lavorativi da tempo.

Il Leone dovrà fare i conti con le controindicazioni del suo innato egocentrismo e per questo motivo potrebbe essere oggetto di molte critiche sul luogo di lavoro.

La Vergine il 2 marzo sarà sorpresa dal ritorno di un forte sentimento d'amore per una persona che credevate ormai lontana dal vostro cuore. Scoprirete in questa giornata che non è mai troppo tardi per i sentimenti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l'Oroscopo consiglia di concedersi alcuni momenti di tenerezza in famiglia per rigenerarsi da alcune esperienze negative, che vi hanno segnato.

Annuncio

I migliori video del giorno

Scorpione: non si può certo andare d'accordo con tutti. Dovete cercare il giusto compromesso per centrare obiettivi importanti per la vostra carriera.

Sagittario: male la salute di questo sabato 2 marzo, soprattutto per le persone del Sagittario che hanno l'ascendente in Toro. Meglio non stancarsi ulteriormente.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: con troppi galli a cantare non si fa mai giorno, recita un proverbio. Fatene tesoro in questa giornata, la quale presenterà una serie di contrattempi che vi metteranno a dura prova. Ve la caverete solo se saprete essere più flessibili in merito a certe questioni economiche.

Acquario: il 2 marzo non dovrete sprecare troppe energie ma piuttosto sarà importante "fare qualche passo indietro" e non essere eccessivamente rigidi sulle questioni di principio.

Annuncio

Pesci: si rifarà viva una persona che vi sta molto a cuore, per farvi una proposta sorprendente che si rivelerà molto allettante. In serata sono però previsti contrasti con i figli, che ultimamente state viziando troppo. Potrebbe essere l'occasione per un chiarimento e soprattutto per farvi rispettare di più.