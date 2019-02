Annuncio

L'ultimo weekend del mese di febbraio sta per arrivare. Alcune situazioni faranno sentire a disagio i nati Bilancia, mentre i Vergine dovranno fare delle scelte importanti.

Scopriamo adesso le previsioni degli astri di tutti i segni del 22, 23 e 24 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: questo weekend sarete un po' agitati e di conseguenza le vostre relazioni sociali potrebbero sfociare in litigi. Fate molta attenzione a quello che dite in ambito professionale. Sabato 23 febbraio potrebbe essere la giornata più tesa, mentre già domenica arriveranno alcuni chiarimenti.

Toro: avete delle ottime idee da portare avanti, ma purtroppo per il momento vi mancano le risorse economiche. Siete pazienti e aspettate ancora un po'.

Saturno vi porterà maggiore positività domenica 24 febbraio.

Gemelli: avete molta voglia di fare e di dimostrare a chi ha dei dubbi nei vostri riguardi che siete delle persone molto determinate, che quando vogliono una cosa prima o poi la ottengono, Sfruttate questa vostra energia al massimo.

Cancro: alcuni di voi potrebbero essersi resi conto di non amare più il proprio partner e e la rottura potrebbe avvenire nel fine settimana. Prestate molta attenzione sul lavoro: in questo momento dovete rimanere molto concentrati.

Leone: dopo tanti ostacoli, i nuovi progetti lavorativi prenderanno finalmente il via. Il vostro segno è favorito in amore, per cui se dovete dichiararvi a qualcuno o compiere dei passi importanti, fatelo adesso.

Vergine: durante la settimana siete stati molto tesi, ma adesso arriverà una domenica di grande energia e vitalità. Avrete comunque delle decisioni da prendere, che influenzeranno in maniera netta il futuro. Siete molto indecisi e vi sarà necessario del tempo per riflettere bene.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Saturno è dissonante nei vostri confronti e sentirete il bisogno di essere supportati. State facendo molta fatica a portare avanti determinati progetti, cosa che non avevate messo conto. Vivete alla giornata e approfittate di questo weekend dal 22 al 24 febbraio per riflettere.

Scorpione: potreste avere qualche problema in famiglia a causa di Venere dissonante. State cercando di rimettervi in sesto dopo un malanno annuale.

Il vostro partner si è sentito trascurato e avrà bisogno di nuove conferme da parte vostra.

Sagittario: avete molta voglia di fare e durante questo fine settimana avete progettato diversi incontri. A lavoro potreste sentire un po' di pressione da parte del vostro capo. Chiedete consigli alle persone a voi più care.

Capricorno: in amore c'è qualcosa che non vi convince e che vi sta turbando. State riflettendo bene e siete alla ricerca di indizi che avvalorino i vostri presentimenti. Fate attenzione a non esagerare e a non crearvi stupide paranoie.

Acquario: siete molto brillanti e la giornata di domenica 24 febbraio sarà l'ideale per coltivare nuove relazioni. A livello professionale potrebbe esserci qualche nuova proposta interessante che non dovete sottovalutare.

Pesci: durante la settimana potrebbe esserci stata qualche questione familiare, ma nel weekend recupererete. Cercate di pensare a voi stessi e di staccare la spina dal lavoro. Ogni tanto avete bisogno di un po' di sano relax.