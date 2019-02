Annuncio

Annuncio

Il nuovo Oroscopo dedicato alla giornata di giovedì ci regala grandi opportunità, da approfondire attraverso le previsioni astrologiche. I segni dello Zodiaco sono pronti a vivere le sensazioni amorose, impegnandosi alla grande nelle relazioni già sbocciate. Alcuni di loro potranno intraprendere nuove e avvincenti storie, spinti dagli influssi planetari che predicono successo anche nel lavoro.

Oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sentirete molto forte il desiderio di amare, quindi anche voi che vivete una condizione da separati potrete trovare una persona che vi scaldi il cuore. Nel lavoro, arrivano interessanti novità. Le cose cambieranno in meglio, soprattutto per coloro che mandano avanti un'attività indipendente.

Annuncio

Toro: una nuova vitalità vi lambisce come in un abbraccio, proteggendovi da eventuali insicurezze amorose. E' il momento di costruire in amore, guidati da questa forza quasi sovrannaturale che vi spinge ad agire, perlustrando nuovi orizzonti sensazionali.

Gemelli: avete deposto le armi e non ve la sentite di intraprendere qualsiasi tipo di lotta con il destino, che sia per amore o per progredire nel lavoro con successo. Ma non lasciatevi andare, trovate gli stimoli giusti per fronteggiare le difficoltà. Attenzione a non esagerare con un'alimentazione troppo calorica.

Cancro: potrete dimostrare la vostra efficienza in ambito lavorativo e spiccherete per le vostre qualità, specialmente nei lavori di gruppo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Sarete più aperti agli altri e cercherete il confronto anche nelle relazioni di coppia, approfondendo maggiormente gli stati d'animo.

Leone: la quadratura di Marte rispetto al vostro domicilio astrologico vi infastidisce e provoca parecchie tensioni. Potrebbero nascere dei diverbi sul lavoro oppure alcune trattative faticano a raggiungere un buon accordo. State svolgendo già un lavoro di revisione per l'amore, procedete ad analizzare maggiormente anche l'ambito professionale.

Vergine: troppo chiusi al dialogo, rischierete di perdere preziose opportunità. Non è certo evitando di parlare che si risolvono gli attriti, quindi non indugiate oltre. Approfondendo le problematiche riuscirete a capire anche cosa non va nel rapporto con i vostri colleghi.

Annuncio

Sentimenti e opportunità nelle previsioni astrologiche giornaliere

Bilancia: molto energici nel dire la vostra, darete saggi consigli a persone bisognose di essere aiutate a sbloccarsi. Adottate la stessa tecnica anche per capire i vostri sentimenti, siete sulla buona strada per raggiungere la felicità.

Scorpione: vi state aprendo maggiormente a un futuro amoroso e sentite l'esigenza di consolidare la coppia, facendo un balzo in avanti, una mossa giusta per progredire. Dopo un'attenta analisi, alcuni di voi valuteranno anche se è il caso di portare avanti un legame privo di prospettive.

Sagittario: vitalità e forte carica energetica non mancheranno nel vostro cielo astrologico. Il vostro carattere ottimistico, combinato a questa giovialità, vi renderà beneamati dalle persone a voi care e dai colleghi. Corpo e mente camminano di pari passo.

Capricorno: l'amore di coppia va a gonfie vele, ma Plutone in congiunzione con Venere vi mette i bastoni tra le ruote, facendo sorgere in voi un desiderio di evadere. Allora diventate volubili, possessivi e persino gelosi della persona che vi sta accanto. Riequilibrate bene i sentimenti amorosi.

Acquario: difenderete la vostra causa, facendovi valere sul lavoro e proteggendo il lavoro svolto fino a oggi. State investendo energie in un progetto che vi porterà al successo. In amore, occhio all'instabilità emotiva.

Pesci: sfruttate al meglio le ore che avete a disposizione, per studiare o lavorare con maggiore concentrazione. Mercurio in congiunzione a Sole vi regala un'ampia capacità di comunicazione, quindi tra un lavoro e l'altro, perché non mandare un sms alla persona che vi sta a cuore?