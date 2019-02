Annuncio

L'Oroscopo del giorno 11 marzo prevede situazioni diverse per i singoli segni. Esaminiamo le previsioni di seguito, relativamente ai singoli segni zodiacali, che sono dodici.

Ariete, Toro e Gemelli: previsioni zodiacali

Ariete: l'11 marzo la gelosia potrebbe farvi un brutto scherzo, portandovi a litigare col vostro partner senza un motivo reale. Avrete una particolare affinità con le persone del Toro.

Toro: nella vostra vita ci sono persone che sembrano fatte apposta per seminare zizzania. Non dovrete cadere nelle loro provocazioni, secondo quanto consiglia l'oroscopo.

Gemelli: a volte avete l'impressione che qualcuno vi remi contro. Cercate di evitare degli sforzi eccessivi soprattutto in serata.

Cancro, Leone, Vergine: oroscopo

Cancro: equilibrio psicofisico instabile, soprattutto per le donne del segno.

Leone: negli ultimi tempi vi siete appassionati ad un progetto di viaggio in compagnia di vecchi amici. L'11 potrebbe essere il giorno giusto per organizzare seriamente la cosa.

Vergine: forse sarebbe il caso di desistere da certi cattivi propositi. Siate più diplomatici e l'11 cercate di praticare un po' di attività sportiva.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: l'oroscopo dell'11

Bilancia: dovrete selezionare con cautela alcune proposte che vi sono state fatte. Non abbiate fretta di chiarirvi con una persona alla quale tenete molto, perché il tempo potrebbe portare entrambi a vedere le cose sotto una luce diversa.

Scorpione: non avete mai desiderato così tanto un periodo di ferie, ma quel momento non è ancora arrivato quindi cercate di prendere questa giornata col giusto spirito per evitare discussioni inutili, che vi farebbero solo perdere energie preziose.

Sagittario: non dovrete disperarvi se vedrete che non tutto va per il verso giusto. In ogni caso l'11 marzo prenderete coscienza che dovreste migliorare qualcosa nel rapporto con i figli.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l'11 Nettuno è in aspetto ostile. Fate quindi molta attenzione a come vi comportate in ambito lavorativo. Le stelle consigliano massima prudenza alla guida.

Acquario: l'11 marzo le energie del vostro corpo saranno in perfetta armonia con l'ambiente.

Avrete un affiatamento totale col vostro partner.

Pesci: avrete l'impressione che qualcuno vi sta remando contro. In ogni caso la vostra costanza sarà premiata e le persone che vi sono vicine avranno molta fiducia in voi.