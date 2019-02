Annuncio

L'Oroscopo del giorno 28 febbraio 2019 è arrivato, carico di consigli utili e indicazioni in merito all'atteso giovedì di metà settimana. Come sempre, a tenere alta l'attenzione di chi ama l'Astrologia applicata alla quotidianità, la consueta classifica stelline giornaliera impostata quest'oggi sugli ultimi sei simboli dello zodiaco. In evidenza, altresì, le nuove previsioni riguardanti i comparti amore e lavoro, anche queste ultime impostate per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati del momento?

Bene, prima però di passare a svelare le stelline quotidiane, ci piace mettere in evidenza il segno al "top del giorno".

Detto, fatto! In ottima evidenza il periodo altamente positivo per coloro appartenenti al Capricorno, supportati da una generosa Luna nel segno. A dare compagnia al suddetto segno di Terra in vetta alla classifica, Sagittario e Pesci, entrambi sottoscritti con cinque ottime stelline a corredo di un frangente sicuramente molto generoso.

Invece, in base a quanto messo in chiaro nelle previsioni di giovedì 28 febbraio, a dover fare i conti con una dura realtà saranno i nati sotto il segno della Bilancia, in questo caso valutati in periodo "sottotono": andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 28 febbraio 2019

Ansiosi di scoprire come saranno le stelle il prossimo giovedì? La risposta, come al solito la possiamo trovare nella nuova classifica stelline interessante il giorno 28 febbraio 2019.

In merito alla giornata sotto analisi, pochi i dubbi da parte delle effemeridi quotidiane: il prossimo giovedì evolverà in massima parte a favore di tutti quelli nativi in Capricorno, Sagittario e Pesci. Cosa spetterà ai restanti segni? Andiamo a scoprirlo insieme dettagliando meglio la scaletta del giorno:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★ Scorpione, Acquario;

★★★: Bilancia.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Il prossimo giovedì porterà i colori spenti dei periodi "sottotono" a molti di voi Bilancia. In amore, il vostro bisogno d’indipendenza ancora non riesce a conciliarsi con gli attuali legami affettivi. In questo caso, non esitate a concedervi un po’ di tempo in più per voi stessi, almeno il giusto per meditare su eventuali scappatoie da usare come ripiego.

Intanto siate diplomatici nell'esprimere le vostre esigenze personali nei riguardi del vostro partner, ok? Single, percepirete tutto come una sfida e la vostra energia sarà un bene prezioso: non sprecatela per un nonnulla ma sappiate salvaguardarla. Il consiglio rilasciato dalle stelle è sicuramente quello di non esagerare più di tanto. Nel lavoro invece, gli astri tenderanno a portare un certo disordine nelle vostre finanze, il che potrebbe favorire cambiamenti o uscite non previste, siate dunque cauti.

Scorpione - Sembra non dover destare troppe preoccupazioni questo vostro giovedì di metà settimana. Ovviamente molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. In amore, se riuscirete ad accettare alcuni ostacoli, ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine. Non precipitate nulla, avanzate per tappe in modo da evitate conflitti o inutili diatribe con partner, amici o familiari: siate aperti ai compromessi per poi rilassarvi insieme ai vostri "nemici". Single, l'amore sarà di fondamentale importanza per voi sia oggi che domani. Qualunque sia la vostra situazione affettiva, vi sentirete positivamente ispirati ad avvicinarvi verso i vostri ideali e farvi corteggiare. Nel lavoro, non dovrete farvi vincere dall'euforia ma cercate di confidare nei vostri ideali: gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Sagittario - In arrivo uno splendido giovedì 28 febbraio, ottimo soprattutto nelle questioni sentimentali ancora aperte. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà perfetta, ma solo a partire dalla fine della prima mattinata in poi. In amore, il vostro rapporto sarà più facile da gestire e più sicuro. Sarà tempo di avere totalmente fiducia nel vostro partner: non abbiate paura di lasciarvi andare, anzi prendete voi qualche bella iniziativa! Single, ci saranno emozioni intorno a voi che potrebbero causare dei ribaltoni nella vostra vita emotiva. Non prendere alcuna decisione su un colpo di testa e non giudicate dalle apparenze, ma godetevi l'attimo e basta. Nel lavoro, aspettatevi molte soddisfazioni personali e con l'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per arrivare lontano.

Capricorno "top del giorno" - Giornata giudicata dall'Astrologia quotidiana come davvero magnifica. A dare sicurezza alle predizioni di giovedì una meravigliosa Luna in Capricorno. In amore quindi, avrete dolcezza e fascino da vendere, sapete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera e questo fatto senz'altro metterà il vostro partner a proprio agio. Sarà il momento idoneo per pianificare la serata dei vostri sogni, proprio come desideravate da tanto tempo. Single, attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee e ascoltate i vostri istinti più profondi per dimenticate le onde negative del passato. Nel lavoro, la giornata vi offrirà strepitose opportunità di successo e le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere i riconoscimenti tanto attesi.

Acquario - Una giornata alquanto discreta con picchi verosimilmente abbastanza buoni da cogliere. Il consiglio di oggi: non fidatevi di ciò che luccica ma indagate a fondo prima di prendere eventuali decisioni, ok? In campo sentimentale invece, potrete rifugiarvi tra le braccia della persona amata e rinnovare quella tenera passione che da sempre vi unisce. Approfittate per dimenticare tutte le noie che ci sono state in passato, pronte a riemergere non appena abbassate la guardia. Single, potrebbe essere arrivato il momento per un soggiorno "galeotto" da qualche parte della Penisola. Avete bisogno di uscire dalla quotidianità e questo lo sappiamo, quindi visto che il vostro morale è un po' ridotto male, che ne direste di iniziare a fare qualche cambiamento al vostro modo di vivere l'amore? Nel lavoro invece, proseguirete imperterriti verso progetti ambiziosi e non vi mancherà l’entusiasmo e la fiducia in voi stessi.

Pesci - Questo metà settimana per noi "pesciolini" partirà ed evolverà in massima parte positivamente. Diciamo pure che questo prossimo giovedì non sarà troppo faticoso per la stragrande maggioranza di voi, a patto di non perdersi troppo in facilonerie o roba simile. Secondo l'oroscopo del giorno 28 febbraio intanto, riguardo l'amore sarete pronti per vivere una giornata memorabile, soprattutto grazie al potere inebriante della Luna. L'Astro della Terra è pronto ad annunciare un'ottima sintonia con il partner nonché momenti di autentica passione... Se single invece, il vostro ottimismo vi farà guadagnare l'ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà alcuna negatività attorno a voi. In questo caso giocatevi eventualmente qualche buon asso nella manica (se l'avete!). Nel lavoro, per chiudere, potrete operare in tutta tranquillità e dedicarvi ai soliti impegni quotidiani con ottimi profitti e buone soddisfazioni.