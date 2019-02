Annuncio

Nell'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di sabato, Venere entra nell'Acquario. Il pianeta dell'amore con i suoi influssi stabilizza le coppie, dando dei benefici a Toro, Gemelli, Capricorno, Sagittario e Bilancia. E' il momento di approfondire maggiormente i sentimenti a due, vivendo le storie con più empatia. Alcuni segni zodiacali sono usciti dal 'buio' provocato da aspetti planetari difficili rispetto al loro domicilio astrologico, ma ora potranno riprendersi alla grande. Di seguito le previsioni astrologiche di sabato.

Previsioni astrologiche dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'influsso di Venere in sestile con Urano vi rende affascinanti e molto aperti agli altri.

Vorrete vivere le sensazioni in modo intenso, producendo un'atmosfera elettrica che circonda il rapporto di coppia. Impegnatevi a migliorare le relazioni, manifestando maggiormente ciò che provate.

Toro: finalmente l'amore vi fa battere il cuore e le relazioni sentimentali acquistano un aspetto del tutto speciale. La storia amorosa diventa unica e preziosa e vi impegnerete al massimo per gratificare il partner in uno scambio reciproco e passionale.

Gemelli: dimostrate maggiormente il vostro amore, con Venere in posizione di trigono rispetto al vostro cielo. Potrete lasciarvi andare a effusioni e avances, divenendo più romantici e superando un'apatia sentimentale che vi aveva lambito nei giorni passati.

Cancro: sarete un po' chiusi sentimentalmente, evitando di vivere la storia d'amore con slancio. Questa barriera forse è dettata da qualche ricordo passato che vi frena, suggestionando il vostro presente. Cercate di evitare discussioni nelle relazioni a due.

Leone: capterete alcune difficoltà nel gestire le sensazioni amorose e la vita sentimentale apparirà piuttosto complicata. Venere è in opposizione rispetto al vostro cielo astrologico e vi fa vivere l'amore in modo confuso, seppur passionale.

Vergine: sarete un po' giù di tono, forse per via della stanchezza che vi fa trascurare anche il rapporto di coppia. Cercate l'occasione giusta per staccare dagli impegni quotidiani, lasciando più spazio all'approfondimento dei sentimenti.

I sentimenti e l'oroscopo dell'amore di coppia di sabato

Bilancia: l'amore riprende quota con Venere che forma un trigono rispetto al vostro segno. Incentrerete la vostra esistenza sulla felicità di coppia, vivendo finalmente i sentimenti con forte slancio emotivo. Potrete affidarvi a una figura femminile, presente e affidabile.

Scorpione: Venere adesso passa in quadratura rispetto al vostro segno e vi spinge a prendervi maggiormente cura di voi, prima di aprirvi al partner. L'occasione è buona per capire bene quali sensazioni provate per la persona che vi sta vicino.

Sagittario: Venere dal domicilio astrologico undicesimo influisce positivamente sull'amore di coppia, stabilizzando i rapporti e rendendoli più duraturi. Attenzione a evitare gelosie e possessività, piuttosto date libera fiducia al vostro partner.

Capricorno: Venere lascia il vostro cielo astrologico e vi consente di far luce sui sentimenti che provate. Analizzateli a fondo, cercando di migliorare sempre più la vostra storia d'amore.

Acquario: Venere entra nel vostro cielo e approfondisce i sentimenti con una spiccata intellettualità. Le vostre sensazioni amorose e gli affetti saranno piacevolmente rivolti verso il partner, individuando quelle attività che sono ben apprezzate da entrambi.

Pesci: arginate per un po' un eccessivo altruismo che vi spinge spesso ad aiutare agli altri, impegnandovi in situazioni che poi non lasciano spazio per vivere i sentimenti con armonia. Qualche volta dite anche di no pensando maggiormente a voi stessi.