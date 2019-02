Annuncio

I Segni d'acqua sono certamente i più emotivi del quartetto degli elementi, capaci di grandi slanci altruistici, come pure di un certo sano egoismo. La famiglia fa la parte del leone, sempre e comunque, nel bene e nel male, nell'arco di una intera esistenza, e in questi giorni in particolare, avranno modo di accorgersene.

Scorpione: con Giove in quadrato a Nettuno, sentite un'inquietudine che non ha spiegazioni logiche. Oggi più che negli altri giorni avete voglia di mangiare e godere della bella vita, ma nessuno di questi piaceri potrà darvi sollievo. Non oggi. Se siete alla ricerca di tecniche che affinino la vostra sensibilità, lasciate perdere, non è questo il giorno.

Potreste restare vittima di imbroglioni

Esistono persone il cui unico interesse è mirare al vostro portafogli, mentre voi mirate alle stelle.

Se avete un progetto nel vostro lavoro, controllate e ricontrollate più volte, qualcuno potrebbe aver commesso una leggerezza. Infine tutti conoscono lo Scorpione per le sue doti sessuali e per il suo appetito: anche in quest’ambito i pianeti indicano qualcuno che intende approfittarsene. Tutto sta a capire chi intende approfittarsi di chi.

Cancro: non vi sentite abbastanza stimolati a cambiare vita, la marea della nostalgia e recriminazione per le occasioni perse non dovrebbe aiutare il cambio nel migliore dei modi. La fantasia dovrebbe davvero venire in aiuto in questi giorni e provare a richiamarla sarà la giusta soluzione. Il mare (simbolico) è un forte richiamo in questo mese a causa della luna, ancora molto vicina alla terra: è molto importante dunque a trovare il vostro centro di gravità permanente, perché gli scossoni sono sempre in agguato e la vostra barca dovrà risalire controcorrente. Per farlo è necessario un motore, perché aria e acqua non saranno di grande aiuto. Inoltre Saturno è molto vicino a Venere.

Razionalizzare sensi di colpa per la situazione sentimentale o è piuttosto un amore stranamente vicino alla ragionevolezza?

Segni d'acqua spesso in balia delle proprie emozioni

Pesci: la sensibilità lunare materno-protettiva si trova governata dal severo Saturno. Non è però in assoluto una posizione negativa, anche perché la fulminea intuizione della Luna può cooperare bene con il rigore razionale di Saturno. Le manifestazioni affettive tendono ad essere limitate da questo pianeta e dire che ci sarebbe tanto bisogno di coccole. Tuttavia si tratta di un aspetto planetario molto positivo dal punto di vista intellettuale, anche se, vista dall'esterno, la persona può apparire fredda e distaccata.

Il tallone d'Achille di questa Luna è il terrore dell'abbandono. È un bel punto di appoggio per ciò che riguarda la carriera, dato che è una Luna tesa alla realizzazione delle mete materiali e dello status sociale. Potrebbe verificarsi un breve periodo di smarrimento e, d’accordo essere selettivi con le amicizie, ma non isolatevi.