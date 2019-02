Annuncio

La giornata di lunedì sarà abbastanza tranquilla e piena di iniziative per molti segni dello zodiaco, come l'Ariete, il Toro ed il Cancro. D'altro canto però potrebbe essere una giornata negativa per i segni di aria, come il Gemelli e l'Acquario. Di seguito, tutte le previsioni segno per segno dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete pronti per attuare un progetto che doveva vedere la luce già da tempo, ma che voi avete rimandato a data da destinarsi. Meno tensione in amore, ma ci sarà ancora gelo.

Toro: l'amicizia fra colleghi vi spronerà a lavorare al meglio per togliere loro delle incombenze che solo voi sapete risolvere. Date il meglio e sarete ricompensati.

Gemelli: ci potrebbero essere delle tensioni acuite a causa dello stress a lavoro, ma non lasciatevi andare a litigi che potrebbero compromettere le vostre performances lavorative.

Cancro: lasciati da parte i vostri requisiti romantici, sarete più determinati a conseguire un buon successo lavorativo. Ciò potrebbe far salire anche le vostre finanze leggermente compromesse.

Leone: vi sentirete meno oppressi dal lavoro, e troverete il posto di lavoro un ambiente adatto alla vostra perspicacia. Attenti a non infastidire qualcuno di caro con alcune discussioni lasciate in sospeso.

Vergine: avrete bisogno di qualcosa che vi dia l'energia necessaria per affrontare un lunedì che vi arrecherà molta fatica e stanchezza. Una volta a casa però riposate per recuperare le forze.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi verrà affidata una iniziativa che accetterete di buon grado dato l'alta prospettiva di ricompensa, ma dovrete comunque fare molta attenzione al vostro portafoglio e spendere meno.

Scorpione: sarete in grado di comprendere cosa affligge le persone attorno a voi, soprattutto il partner ed i familiari. Sarete attenti alle loro esigenze e dispenserete consigli utili.

Sagittario: forse non gradirete qualche battuta di troppo da parte dei colleghi, ma una volta ripensata probabilmente non vi peserà così tanto come in un primo momento.

Capricorno: vi guadagnerete la stima che già molte persone hanno di voi con una idea completamente diversa da tutte le altre. Attenti però a non stressarvi troppo ed inutilmente.

Acquario: sarete molto polemici con i familiari per questioni che vi attribuirete ad altre faccende. Dovreste parlare più chiaramente per risolvere ciò che covate nella mente.

Pesci: anche se sarete leggermente sottotono per l'inizio settimana, svolgere comunque il lavoro che dovrete fare anche se ci potrebbe essere qualche intoppo che dipenderà soltanto da voi.