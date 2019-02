Annuncio

L'amore bussa alla porta dei segni zodiacali, spetta a loro spalancare la soglia per accogliere nuove e fortunate sensazioni. I pianeti sono complici di queste nuove emozioni, si muovono lenti e inesorabili, invitando a vivere i sentimenti con slancio. Passando al setaccio le opportunità con l'Oroscopo dell'amore single, magari scopriremo come orientarci nello sconfinato universo dei sentimenti. Di seguito le previsioni astrologiche di martedì.

I single e l'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ritornate ad essere i protagonisti della vostra vita, riappropriandovi della vostra determinazione per conquistare una "preda" amorosa. Nuove sfide si presenteranno e saprete essere all'altezza della situazione, utilizzando tutta la determinazione e alla grinta di cui siete capaci.

Toro: la Luna nel vostro cielo si trova in esaltazione quindi potrete attingere a tutto il "savoir-faire" per partire all'attacco. Sarete intraprendenti e otterrete successo in amore senza alcuna fatica, i pianeti sono dalla vostra parte.

Gemelli: sarete molto ansiosi nei confronti dei sentimenti e questa condizione potrebbe farvi vivere un'opportunità in modo sbagliato. Forse la persona che cerca di conquistarvi non è quella giusta, quindi magari vi provoca noia e non vi stimola come vorreste. Passate oltre, se il gioco non vale la candela.

Cancro: state prendendo atto delle vostre problematiche, intraprendendo un percorso evolutivo che vi porta a sciogliere i nodi che impediscono la piena soddisfazione amorosa.

Continuate così, attingendo ad una sorta di balsamo che vi spiana la via verso la felicità.

Leone: avete posto i vostri bisogni in primo piano, va bene ascoltare le esigenze degli altri ma adesso è giunto il momento di pensare maggiormente a voi. Scacciate via una certa oppressione che pesa sul vostro cuore come un macigno e apritevi a nuove opportunità.

Vergine: esternate maggiormente i vostri sentimenti amorosi, se la persona che avete puntato non fa il primo passo, perché non passare voi all'azione? Tenendovi tutto dentro rischierete di scoppiare, come una bomba ad orologeria.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: state guardando all'amore e alle probabilità sentimentali con troppo distacco.

Percepite maggiormente gli eventi che si manifestano intorno a voi, cogliendo al volo le sensazioni amorose e chissà che un nuovo amore non è proprio dietro l'angolo.

Scorpione: siete un po' giù di morale e mancate di stimoli. Evitando di uscire e rintanandovi in casa, sarà più difficile trovare l'anima gemella. Quindi lasciate le problematica tra le mura domestiche e apritevi alla distrazione e al divertimento.

Sagittario: Giove è presente nel vostro cielo ed è a casa poiché in esaltazione. Quindi cosa aspettate? Uscite fuori casa e conquistate il mondo, la fortuna vi bacia ma premia anche gli audaci.

Capricorno: cercate di sbloccare una situazione che non va, non lasciando ristagnare i sentimenti, ma esprimendo le proprie emozioni. A volte la chiarezza serve proprio a incanalare le sensazioni, lasciandole fluire nel verso giusto.

Acquario: siete molto intraprendenti e vivete la vostra libertà respirando a pieni polmoni. Magari una vecchia storia vi opprimeva, allora godetevi questa leggerezza, nell'attesa di incontrare una persona che vi farà battere forte il cuore.

Pesci: appassionati e romantici, sentirete forte il desiderio di esprimere i pensieri amorosi, dedicandoli a una persona che ha conquistato il vostro cuore. La ipnotizzerete, attingendo a una carica mistica che non abbandonerà mai il vostro segno.