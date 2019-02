Annuncio

Annuncio

I pianeti si muovono inesorabili nel fantasioso e misterioso scenario dello Zodiaco, scendendo anche a compromessi con il destino, per sbloccare le situazioni amorose dei cuori solitari e intrecciare nuovi amori. Le previsioni astrologiche dedicate ai single sono ricche di opportunità, che ciascun segno zodiacale deve cogliere al volo per raggiungere la felicità. Analizziamo l'Oroscopo dell'amore single dedicato alla giornata di lunedì 18 febbraio.

I single e l'amore nelle previsioni astrologiche di lunedì

Ariete: sarete molto vitali e attratti da tutto ciò che esce dalla norma. In una probabile nuova storia cercherete un legame che non opprima il vostro senso di libertà e indipendenza. Non amate la solita routine e cercherete un partner che vi stimoli continuamente.

Annuncio

Toro: non siete in forma e apparite privi di energia. Questa chiusura verso il sociale, favorita forse dalla vostra indisposizione, vi rende timidi e nervosi, quasi insopportabili. Cercate di trovare un vostro equilibrio, curando il corpo e la mente, arginando così le sensazioni negative.

Gemelli: sarete molto organizzati, mettendo in pratica una strategia amorosa che colpirà dritto al cuore una persona che avete puntato. Sfruttando il vostro senso organizzativo e il metodo innato in voi, riuscirete ad ottenere ciò che avete desiderato a lungo.

Cancro: apparirete stressati e vivrete le opportunità amorose con troppa emotività, 'disarmonizzando' il desiderio poiché troppo legati al passato.

Annuncio

I migliori video del giorno

Guardate maggiormente al presente e al futuro, aprendovi alle relazioni umane con coraggio. Mettendo in evidenza i vostri talenti e pregi, sicuramente farete colpo.

Leone: la Luna è entrata nel vostro cielo e vi sentirete liberi di vivere le sensazioni, regalandovi delle chance in amore. Sarete molto fantasiosi e questa vivacità non passerà di certo inosservata alle persone che vi sono accanto. Utilizzate il magnetismo che l'astro lunare vi regala per attrarre a voi una nuova fiamma.

Vergine: tenete a bada l'emotività che vi rende maggiormente fragili. Cercate di aumentare l'autostima, voi valete e dovete convincervi che potete osare in amore, cambiando la vostra situazione da single e puntando su una maggiore sicurezza nelle vostre capacità.

Annuncio

Le 'sensazioni del cuore' nell'oroscopo dell'amore

Bilancia: sarete tranquilli e vivrete la famiglia in modo sereno, amando le tradizioni. Cercate però di uscire più spesso, andando incontro al divertimento e alle opportunità amorose, tutte da approfondire. Riuscirete a conquistare la persona che avete puntato solamente basandovi sulle vostre capacità.

Scorpione: risulterete alquanto nervosi e di malumore, divenendo troppo impulsivi. Occhio a non intraprendere rapporti burrascosi con un probabile partner, potreste tendere a dominare la coppia, quindi valutate bene le opportunità amorose.

Sagittario: apprezzerete tutto ciò che è bello e vi procura serenità psichica. Tenderete al flirt, approfondendo delle nuove conoscenze e puntando sulla vostra simpatia, potenziata da una Luna in Leone a voi favorevole.

Capricorno: puntate all'ottimismo grazie ai pianeti favorevoli nel vostro cielo. Dovreste avere le idee ben chiare su ciò che desiderate, quindi partite all'attacco, intraprendendo una battaglia amorosa che vi regalerà la vittoria.

Acquario: sarete troppo eccentrici e indecisi, dimostrando molteplici interessi per svariate persone. Cercate di chiarire maggiormente le idee, riorganizzando le sensazioni ed evitando gli squilibri affettivi che potrebbero farvi perdere delle interessanti opportunità.

Pesci: non pensate più agli insuccessi passati, riemergendo dalle "ceneri" e aprendovi a nuove e intriganti storie. Allontanate le perplessità e le preoccupazioni, magari provocate da un familiare che vi confonde le idee, puntando sulle vostre sensazioni personali.