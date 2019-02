Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 28 febbraio 2019 riapre con nuove indicazioni in merito alla giornata di giovedì. Questa parte della settimana è pronta a riservare ancora nuove sorprese, ovviamente direttamente svelate dall'Astrologia, come sempre applicata alla normale quotidianità. Iniziamo subito con l'anteprima mettendo in rilievo i più fortunati tra coloro nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A poter fare bella figura, visti gli astri altamente di parte, Cancro e Vergine, valutati in giornata a cinque stelle. Per quello che concerne il lato negativo della giornata, a dover lottare contro astri abbastanza avversi, gli amici nativi in Leone e Ariete: a questi ultimi le previsioni zodiacali del 28 febbraio hanno messo in conto un periodo rispettivamente "sottotono" e da "ko". A questo punto, prima di iniziare a spulciare le predizioni quotidiane, diamo lo spazio che merita alla scaletta con le stelle del giorno.

Annuncio

Classifica stelline 28 febbraio 2019

La fine della settimana lavorativa è ormai in dirittura d'arrivo: cosa c'è di meglio se non dare una spulciata al pensiero delle stelle? A tale scopo spicca in questo contesto la nuovissima classifica stelline interessante la giornata del 28 febbraio 2019. Iniziamo dal migliore che, come già anticipato in apertura riguarda Cancro e Vergine, primi in classifica con cinque stelle all'attivo. Subito a ruota ai due sopracitati segni, Toro e Gemelli: curiosi di sapere qualche indizio in più in merito al periodo sotto esame? Ebbene, la risposta la si può trovare sia nella scaletta sottostante che nelle previsioni segno per segno poste a seguire. Iniziamo pure il giro di controllo...

Annuncio

I migliori video del giorno

★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Oroscopo, previsioni del giorno su lavoro e sentimenti

Ariete - Partirà decisamente in salita questo vostro giovedì di metà settimana, almeno secondo l'attuale report astrale. La giornata quindi si appresta a patire abbastanza marcatamente il periodo "no", specialmente in amore. Cupido sembra essersi dimenticato di voi in questo periodo? Secondo le previsioni di oggi dovete stare abbastanza tranquilli: forse arriverà qualche dolce e indimenticabile sorpresa da parte della persona amata con molta probabilità verso sera. Single, il periodo vi invita a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che, spesso, sono causa di contrasto o disagio nel rapporto con persone appena conosciute.

Annuncio

Incontri deludenti per qualcuno nativo di prima decade. Nel lavoro invece, consigliamo di fare affidamento su un collega in merito all'arrivo di nuove responsabilità: se sarà il caso mettete in conto la possibilità di sfruttare progetti o situazioni del passato.

Toro - Partirà discretamente bene questa parte della settimana, con un giovedì valutato a quattro stelle. Diciamo che, se non proprio tutto gran parte procederà a gonfie vele: non appiattitevi sulla solita routine quotidiana, anche perché un simile atteggiamento non è da voi. In amore intanto, date ascolto ai vostri pensieri ma soprattutto al vostro animo: ci sono già dei sentimenti ben precisi da mettere in pratica che aspettano solo di essere esternati al vostro partner. Single, l'atmosfera si prevede vivace ed abbastanza alla portata, il che invita alla distrazione e alle avventure: qualcuno reclama da voi un impegno maggiore ed esige un chiarimento. Nel lavoro invece, quasi ogni cosa andrà secondo i piani: sarete concentrati e attivi ed i risultati saranno ottimi. In arrivo buone opportunità per chi è in cerca di occupazione.

Gemelli - La giornata sarà mediamente discreta anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. L'Astrologia invita alla calma: qualcuno tra voi Gemelli potrebbe essere messo alla prova dei fatti, perciò fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico. In amore, sarete molto affettuosi e questo favorirà una svolta positiva nel rapporto di coppia. Giocando bene i vostri assi, riuscirete a renderlo unico come non mai. Single, sarete più affascinanti del solito e ciò vi consentirà di catturare l’attenzione di una persona a cui tenete molto: diciamo che “Se son rose, fioriranno!”. Nel lavoro, sarete abbastanza brillanti ed più impeccabili del solito: tutto filerà liscio, secondo previsioni. Preparatevi a mettere le mani in pasta per fare quello di cui in realtà c’è bisogno.

Cancro - Partirà senz'altro molto positivamente questa parte della settimana, con un giovedì certamente molto vivace. Anche se avrete astri a favore, evitate di ricorrere a manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate o ciò che vi farebbe comodo, rischiereste di finire in una ragnatela da cui non sapreste come uscire. Le previsioni di domani prevedono quindi in amore tante emozioni e molto "movimento". Godrete di momenti positivi: soprattutto quelle coppie che hanno vissuto degli stati critici, potranno vivere una fase di recupero generale. Intanto, siate più aperti e collaborativi con il partner. Single, per voi solo un pronostico: Cupido busserà alla porta del cuore e qualcuno vi conquisterà. Nel lavoro se ne avrete possibilità, prendetevi pure un momento di pausa dal solito tran-tran quotidiano, ma fatelo!

Leone - In arrivo un giovedì 28 febbraio valutato con il simbolo del "sottotono". La giornata, giunta ormai quasi a ridosso del weekend, in alcuni frangenti potrebbe risultare abbastanza piatta. Cercate di non avere titubanze cercando di privilegiare chiarezza e sincerità: molte attese non saranno premiate, pochissime altre invece sì. In amore, gli astri annunciano abbastanza instabilità: alcune circostanze vi chiederanno di farvi delle domande alle quali, logicamente, dovrete dare delle risposte sincere. Siete proprio sicuri che il vostro rapporto sentimentale non abbia bisogno di una bella scossa di vita? Single, l'amore, sotto la spinta propulsiva di astri contrari, sarà un vero salto nel buio. Tutto ciò si tradurrà in litigi, gelosie, rotture ambigue: usate il massimo della prudenza. Nel lavoro, sarete piuttosto permalosi: evitate discussioni con i colleghi.

Vergine - Una giornata davvero da ricordare, magnifica quanto basta per regalare emozioni a tutto campo. In molti riscoprirete la gioia di interminabili chiacchierate in compagnia delle persone che meglio vi conoscono e alle quali volete un gran bene. Intanto, l'oroscopo di domani 28 febbraio consiglia in amore tanta grinta e altrettanta voglia di riuscire. In coppia, il momento è buono per tentare di convincere il partner in merito a quella cosa che sapete. Single, fatevi più belli che mai e uscite ad affrontare la sorte benevola: vi aspettano senz'altro emozioni "col botto!". Nel lavoro, per chiudere, sarete decisi e coraggiosi: niente vi sembrerà impossibile e troverete anche dei punti in comune con chi ha sempre avuto idee differenti dalle vostre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.