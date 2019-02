Annuncio

Marzo è in arrivo per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche del nuovo mese con lavoro, amore salute per tutti i nati sotto il settimo segno dello zodiaco. Nel mese di febbraio non è stato facile gestire il lato emotivo; non sono mancati problemi a livello sentimentale e anche sbalzi di umore. Sul piano salutare, avete maturato molto stress, che vi ha creato problemi a livello fisico. Un lieve recupero è stato possibile nella seconda parte del mese, quando alcune cure hanno avuto un esito positivo. In campo lavorativo le stelle invece sono state dalla vostra parte, con Mercurio e il Sole positivi avete avuto l'opportunità di fare dei passi avanti riguardanti la vostra carriera.

In questo nuovo mese dell'anno, a livello salutare vi sentirete meglio, anche sul piano fisico avrete una buona energia. Non è il caso che vi distraiate, fissando obiettivi cui non siete ancora pronti a raggiungere. In amore, vivrete una bella ripresa, l'importante è che non vi chiudiate in voi stessi ma che riusciate a mettervi in gioco. Con Venere in buon aspetto avrete le stelle dalla vostra parte, soprattutto nella terza settimana del mese. In campo lavorativo potreste vivere qualche momento di stress, soprattutto chi ha iniziato da poco una nuova attività, potrebbe risentire delle aspettative degli altri. Leggiamo nel dettaglio le previsioni del lavoro e dell'amore per tutti nati Bilancia per quanto riguarda il periodo compreso dal 1° al 31 marzo 2019.

Oroscopo marzo 2019: lavoro e amore per la Bilancia

In campo amoroso tutti i nati Bilancia potranno vivere un recupero, soprattutto dopo le intemperie vissute nel mese precedente. È importante che affrontiate subito le vostre incertezze e cerchiate di capire quale strada prendere. Se ci sono relazioni che hanno difficoltà ad andare avanti da tempo, forse è il caso che decidiate di mettere un punto. Il periodo migliore del mese, come anticipato, sarà quello della terza settimana, con Venere favorevole.

In campo professionale, vi sentirete leggermente sottotono rispetto al mese di febbraio, ma recupererete ad aprile. Chi ha iniziato da poco un'occupazione, soprattutto nella seconda settimana del mese, potrebbe vivere dei momenti di tensione, specie con i collaboratori.

Provate ad essere creativi e portate avanti le vostre idee; se necessitate di aiuto, non esitate a rivolgervi alle persone delle quali vi fidate.