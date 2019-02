Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo sull'amore di coppia, dedicato alla giornata di venerdì 1 marzo, studia i transiti planetari, fornendo delle dritte utili per raggiungere la felicità nelle relazioni a due. Favorevoli le previsioni astrologiche per Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Scorpione e Pesci. Gli altri segni zodiacali dovranno faticare un po' e dare una svolta alla loro storia d'amore, migliorandola con decisione.

Sensazioni nuove nell'oroscopo dell'amore di coppia

Ariete: Giove dal domicilio astrologico del Sagittario vi garantisce fortuna e vi illumina la strada da seguire per raggiungere la felicità di coppia. Spetta a voi amici dell'Ariete moderare la vostra impulsività e dedicarvi ai sentimenti con maggiore coinvolgimento.

Annuncio

Toro: siete stufi della solita routine e adotterete la tecnica della trasgressione per rivoluzionare la vostra storia. Marte sarà un vostro potente alleato e vi consiglierà il da farsi per rimettervi in discussione con consapevolezza. Se c'è bisogno di rompere gli argini e straripare da una storia che non vi va giù, allora coraggio, espandetevi verso nuovi amori.

Gemelli: aperti al sociale e piuttosto desiderosi di divertirvi, sarete molto spensierati e vanitosi con il vostro partner. Non eccedete molto con la buona tavola e con i divertimenti, moderazione.

Cancro: sarete molto mistici con il Sole e Nettuno che vi lambisce dal domicilio dei Pesci. Riuscirete a captare gli stati d'animo degli altri e soprattutto quello del vostro partner, trovando il modo giusto per fargli capire l'amore che provate per lui/lei.

Annuncio

I migliori video del giorno

Leone: avrete gran voglia di rimettervi in gioco, investendo i vostri sentimenti nella relazione di coppia, con passionalità e voglia di fare. Indirizzate tutte le vostre energie verso un traguardo, riuscirete a toccarlo per raggiungere la felicità di coppia.

Vergine: gestirete con maggiore naturalezza le sensazioni amorose, ma vi sarà sempre un qualcosa che annebbia i vostri sentimenti. Gli influssi nettuniani in opposizione renderanno "umido" il vostro amore e farete promesse per dare una scossa alla vostra storia, ma rimarranno solo parole.

Previsioni astrologiche sull'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Saturno dal Capricorno vi incita a scontrarvi con i vostri sentimenti e questo stato d'animo innesca parecchi dubbi che pesano come un macigno sulla storia amorosa.

Annuncio

Forse dovrete accantonar per un po' la vostra ambizione e il vostro orgoglio: solo facendo le mosse giuste potrete trovare una soluzione adeguata alla vostra relazione.

Scorpione: l'intelletto cammina a braccetto con i sentimenti, grazie agli aspetti planetari positivi in sestile rispetto al vostro domicilio. L'intelligenza sarà concreta e diventerà un po' controllata dalla casa astrologica del Capricorno. I sentimenti per voi amici dello Scorpione acquisteranno un fascino misterioso, tutto da vivere in due.

Sagittario: la vostra sicurezza sarà messa a dura prova dal Sole in casa astrologica dodicesima. Sarete alquanto impulsivi in amore e vi sembrerà di dover rompere una barriera davanti a voi. Ma riuscirete a superare questi ostacoli, puntando maggiormente sul vostro ottimismo che vi farà vedere ben chiara la situazione.

Capricorno: sarete molto analitici in amore e sintetizzerete al massimo i vostri sentimenti. L'influsso della Luna nel vostro cielo vi rende minuziosi ma ricordate che per qualsiasi circostanza, potrete contare sull'aiuto di una persona fidata, che potrebbe risolvere alcune problematiche di coppia.

Acquario: occhio a non soffocare troppo le emozioni, a volte troppo autocontrollo non giova alle relazioni di coppia. Piuttosto lasciatevi andare alle manifestazioni di affetto e organizzate una bella sorpresa per il vostro partner.

Pesci: comunicherete i sentimenti che provate al proprio partner, aprendovi con naturalezza e lanciando messaggi con le parole e con gli atteggiamenti. L'amore che provate è profondo e riscalda la coppia, illuminato dai raggi lunari benevoli provenienti dalla casa astrologica del Capricorno.