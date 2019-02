Annuncio

Annuncio

In questo periodo i nati sotto il segno dei Pesci devono fare molta attenzione alle parole: una frase fuori luogo potrebbe, infatti, far nascere degli screzi con una persona generalmente mite, che quando si arrabbia diventa irriconoscibile. La realtà è che siete sfiniti, dopo tante prove superate stringendo i denti: le stelle e l'Oroscopo dicono che dovete cercare di recuperare la calma, per affrontare meglio le situazioni più delicate e cercare così di migliorare la qualità complessiva della vostra vita.

Periodo delicato dall'11 febbraio a lavoro e in famiglia

Non dovete dare troppo spago a chi non conoscete bene, perché spesso si sbaglia nel valutare le persone. Attenzione soprattutto quando vi trovate nel luogo di lavoro, dove potrebbero nascondersi parecchie insidie.

Annuncio

Se avrete dei dubbi su come comportarvi, affidatevi ai consigli di persone fidate, ma poi valutate solo in base alle vostre necessità. Dovete sempre ragionare con la vostra testa e accettare il fatto che, a volte, quando si devono chiarire determinate cose, che si può anche avere dei contrasti piuttosto accesi.

La convivenza non è mai facile e, a volte, con voi dei Pesci si rischia seriamente di litigare, anche per stupidaggini. Sforzatevi di essere più tolleranti e di capire le ragioni di chi vive con voi. Spesso pensate di essere inappuntabili perché mettete sempre il massimo impegno nelle cose che fate, ma non sempre gli altri la pensano come voi e questo dovete imparare a metterlo in preventivo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Purtroppo per voi il parere degli altri è sempre stato molto rilevante in quanto siete per natura fin troppo sensibili ed altruisti. Ecco spiegati alcuni problemi con le persone che avete incontrato in passato.

Oroscopo settimana prossima: attenzione alla salute dei nati sotto il segno dei Pesci

Durante la settimana che comincia l'11 febbraio la vostra salute mostrerà improvvisamente delle lacune, perché vi sentirete depressi e vi stancherete con incomprensibile facilità. Vi consigliamo di fare delle analisi approfondite per capire la causa reale del malessere, invece di fare delle supposizioni e di minimizzare la situazione. Per determinati problemi di salute servono medici specialisti. Voi dei Pesci dovete imparare ad affrontare la realtà per quello che è veramente e non per come vorreste che fosse, magari cominciando proprio dalla settimana che inizia l'11 febbraio.