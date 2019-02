Annuncio

La Luna nella giornata di venerdì 22 entra in Bilancia portando nuova energia, tutta da investire nei sentimenti e nelle opportunità professionali. I corpi celesti si intrecciano con l'astro lunare, segnando il destino di ciascun segno zodiacale, quasi spingendoli a rinnovare qualcosa che non va per aprire le porte a nuove possibilità. Le previsioni astrologiche diventano complici dei simboli dello Zodiaco e ci indicano la via per raggiungere l'attuazione di progetti spesso accantonati. Di seguito l'Oroscopo di venerdì.

Amore e lavoro nell'oroscopo di venerdì

Ariete: attenzione agli ostacoli che incontrerete sulla via, percorrendo una realtà che diventa problematica per voi. Potrebbero sorgere attriti in ambito legale o nascere incomprensioni sentimentali.

Riuscirete a superare entrambi solo attingendo alla vostra forza d'animo, Urano vi conferisce la spinta giusta.

Toro: prendetevi tutto il tempo che desiderate per progettare un cambiamento, aprendovi a un'innovazione che vi migliora ulteriormente. Potrebbe essere l'inizio di una dieta, o concedersi un trattamento di bellezza, in ogni caso pensate solo al vostro benessere.

Gemelli: approfondirete maggiormente la sfera sentimentale, vivendo le sensazioni amorose con il partner. Voi single inizierete finalmente a guardarvi intorno a caccia di nuove opportunità. Nel lavoro, sono favoriti i guadagni.

Cancro: siete in piena evoluzione, gli effetti di una crescita interiore emergono e finalmente potrete guardare al futuro con uno spirito positivo.

Gli intrecci planetari vi garantiscono la capacità di prendere decisioni importanti in famiglia o con il vostro partner, occhio solo a non essere troppo invadenti.

Leone: le premonizioni astrologiche puntano un focus sulle persone che vi circondano, così apparirete alquanto delusi da conoscenti che avevate sottovalutato. Adottate le giuste misure e allontanate le vibrazioni negative, ma fatelo gradualmente.

Vergine: sarete fin troppo chiari in amore, manifestando apertamente al partner le cose che non vi vanno giù. Nel lavoro, è giunto il momento di approfondire una situazione con chiarezza, attingendo a tutta la calma e la razionalità di cui siete dotati.

Previsioni astrologiche sulla fortuna dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna nel vostro segno vi rende capaci di fronteggiare alcune situazioni che prima vi sembravano invalicabili.

L'astro lunare nel vostro domicilio potenzia l'intelligenza, favorendo l'intuizione in amore e l'attuazione di progetti redditizi in ambito lavorativo. Non vi resta altro che osare.

Scorpione: sarete molto selettivi, valutando la cerchia di amici che vi è fedele e allontanando coloro che cercano di mischiare le carte in tavola, provocando scompiglio. Valutate con consapevolezza e prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno.

Sagittario: Giove è dalla vostra per realizzare un sogno, ma punta su un maggior impegno per concretizzare i vostri desideri. Datevi da fare, lottando per i vostri ideali, in piena sinergia con l'astro fortunato.

Capricorno: non rinchiudetevi in voi stessi al primo rifiuto, spesso il forte desiderio di affetto vi procura una certa confusione e potrebbe spingervi a intrecciare rapporti con le persone sbagliate. Dedicate maggiore attenzione al sociale, accettando anche le responsabilità che ne derivano.

Acquario: utilizzerete il vostro senso pratico e diplomatico per risolvere piccoli attriti senza difficoltà. Come solo voi sapete fare, risolverete ogni situazione, anche la più inaspettata, con una flessibilità che è innata in voi.

Pesci: Mercurio vi farà esprimere al meglio, ma non aspettatevi che gli altri vi comprendano al volo. Sarete sempre molto spirituali e mistici nell'esposizione, e questo vostro modo di fare potrebbe creare fraintendimenti. Siate più sinceri in amore.