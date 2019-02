Annuncio

Annuncio

Cosa si devono aspettare i vari segni zodiacali per la giornata del 22 febbraio? Scopriamolo nel proseguo dell'articolo con le previsioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: il vostro famoso intuito sarà la carta vincente di questa giornata. Avrete voglia di una serata trasgressiva ma fate attenzione a non esagerare, perché l'Oroscopo consiglia moderazione.

Toro: venerdì 22 dovrete inventare qualcosa di nuovo per sorprendere il partner e farvi perdonare qualche frase poco felice, che indubbiamente lo ha infastidito.

Gemelli: il 22 febbraio riceveranno buone nuove i gemelli con ascendente Capricorno. Ora dopo ora ritroverete fiducia e ottimismo.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: valutate se è il caso di cominciare una dieta, visto che ultimamente state mangiando un po' troppo.

Annuncio

Buone nuove per chi opera nel mondo dello spettacolo.

Leone: cercate di tenere gli occhi ben aperti, visto che qualcuno cercherà di imbrogliarvi. Tenete duro nei momenti più difficili, ma prima di prendere posizione su cose importanti riflettete a fondo.

Vergine: la Luna sarà favorevole per chi opera nel settore finanziario. Vi consigliamo di organizzare una serata romantica al lume di candela con la persona amata per chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: non abusate delle vostre energie psicofisiche. Conquiste sentimentali a portata di mano per le donne del segno in questo venerdì 22 febbraio 2019.

Scorpione: ci saranno momenti di tensione nella vostra azienda.

Annuncio

I migliori video del giorno

Vi consigliamo di tenere i nervi a posto e di non dire cose di cui potreste pentirvi. Ricordatevi che le parole sono pietre.

Sagittario: giornata infausta per chi opera abitualmente in Borsa o comunque nel settore della finanza. In serata dovrete cercare conforto negli affetti familiari per poter rifiatare un po'. I single saranno favoriti nella ricerca del partner, ma solo se riusciranno a curare maggiormente il loro look.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: semaforo verde in amore per l'oroscopo: il 22 è la giornata migliore per corteggiare una persona che vi interessa da tempo. Buttate il cuore oltre l'ostacolo.

Acquario: passi avanti per chi ha un impiego precario. Avrete momenti di romanticismo che vi ripagheranno di tante delusioni patite negli ultimi tempi.

Annuncio

Pesci: buone notizie per chi lavora nel mondo dell'informazione il 22 febbraio.