L'ultimo sabato del mese di febbraio non sarà particolarmente positivo per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre per la Bilancia sarà una giornata importante. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 23 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in generale la giornata sarà decisamente positiva, anche se qualche tensione sicuramente non mancherà. Siete delle persone molto forti e volete al vostro fianco solo gente che abbia le idee molto chiare. Se qualcuno non si è comportato correttamente con voi, potreste voler alzare la voce.

Toro: Mercurio e Venere vi sorridono e potreste vivere delle belle emozioni come non vi succedeva ormai da tempo. A livello legale potrebbe esserci qualche problema che ancora si trascina avanti, ma non temete.

Gemelli: Luna sarà nel vostro segno zodiacale in questo sabato 23 febbraio. Qualcuno potrebbe aver affrontato discussioni importanti nei giorni passati, per cui un po' di nervosismo sarà ancora presente nella vostra vita. Cercate di mettere da parte i problemi quotidiani almeno per questo fine settimana.

Cancro: per i sentimenti sarà una giornata top: state riscoprendo la voglia di amare e di lasciarvi coccolare. Se state vivendo una fase di dubbi a livello lavorativo, cercate un confronto con i vostri superiori per chiarirvi le idee.

Leone: a inizio mese vi siete sentiti messi da parte in ambito lavorativo. Vi piace essere al centro dell'attenzione e aspettate che siano sempre gli altri a ricercarvi.

Ogni tanto però, dovreste essere anche voi a a fare qualche passo avanti.

Vergine: la giornata di sabato 23 febbraio metterà alle luce molte problematiche presenti nella vostra vita. Qualcuno potrebbe dover affrontare discussioni importanti e rendersi conto che qualcosa non va. Siete particolarmente stressati, per cui è bene che dedichiate del tempo al riposo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: sabato non mancheranno le emozioni e la vostra attenzione sarà principalmente incentrata sull'aspetto amoroso della vostra vita. Chi è single potrebbe avere relazioni di poca importanza, mentre chi ha una relazione potrebbe sentirsi trasportato più che mai.

Scorpione: potreste recuperare dei rapporti in famiglia o con qualche amico da cui vi eravate allontanati.

Siete molto sensibili e per questo vivete sempre preoccupati, principalmente per gli altri. Cercate di dedicarvi di più a voi stessi e allontanate le paranoie.

Sagittario: la giornata del 23 febbraio in realtà inizierà bene, ma potrebbe terminare con qualche tensione di troppo. Se avete problemi in amore, cercate di essere cauti. Le storie troppo complicate potrebbero non avere lunga vita.

Capricorno: evitate di affrontare discussioni in questo weekend. State riflettendo molto sulle persone presenti nella vostra vita e forse vi siete resi conto di aver dato troppa fiducia a chi in realtà non lo meritava. Potreste decidere di troncare definitivamente alcuni rapporti.

Acquario: se siete single cercate di uscire di casa e fare nuove conoscenze: avete voglia di innamorarvi, ma spesso tendete a rinchiudervi in voi stessi rendendo gli altri molto scettici ad avvicinarsi. Se avete alcuni sogni nel cassetto, questo è il momento di tirarli fuori.

Pesci: in questo sabato 23 febbraio qualcuno potrebbe aver avvertito un po' di stanchezza o di noia. Cercate di darvi da fare in ambito lavorativo e tenete occupata la vostra mente in modo tale da non pensare troppo ai problemi. Cercate di vivere la vostra vita sentimentale con maggiore leggerezza.