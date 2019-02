Annuncio

Il penultimo giovedì di febbraio sarà piuttosto travagliato sia per la Vergine che per il Sagittario. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali del 21 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: non tutti i nati sotto il vostro segno zodiacale sembrano essere tranquilli in questo periodo. Potreste dover rendere conto di alcune vostre decisioni ad una persona. Qualcuno è ancora molto indeciso sul futuro e vorrebbe schiarirsi le idee.

Toro: la Luna sarà sotto il vostro segno zodiacale e ciò vi porterà grandi opportunità. Siete delle persone con una grane fantasia, ma anche molto concrete. State coltivando parecchi progetti e finalmente qualcosa potrebbe andare in porto.

Gemelli: potreste essere molto agitati a causa di un contenzioso legale.

Cercate di distrarvi in qualche modo e di non riversare i vostri nervosismi sulla famiglia. Cercate piuttosto di confidare le vostre perplessità alle persone a voi più care: sicuramente sapranno darvi ottimi consigli.

Cancro: la serenità finalmente tornerà nei vostri animi. La giornata sarà ottimale per fare nuovi incontri, sia lavorativi che amorosi. Se siete single, è bene che vi guardiate in torno. Non traete conclusioni affrettate ed evitate di giudicare chi non la pensa come voi.

Leone: questo giovedì 21 febbraio sarà molto particolare, specialmente per coloro che nell'anno passato hanno vissuto una separazione. Purtroppo i ricordi passati vi tornano spesso in mente, causando in voi molta confusione.

Vergine: dovrete cercare di usare molta calma in ogni situazione e non dovete pretendere tutto subito. Avete molte cose da sbrigare, ma le vostre energie al momento non sono al massimo. Avete avuto un calo fisico che vi ha rallentato soprattutto in ambito lavorativo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: giovedì 21 febbraio sarà una giornata decisamente migliore rispetto alle altre che avete passato. In amore ritroverete la passionalità che era venuta a mancare. Chi è single potrebbe avere l'occasione di conoscere qualcuno di molto interessante e forse iniziare una nuova storia sentimentale molto seria.

Scorpione: la Luna vi sarà opposta e avrete la netta sensazione di sentirvi stanchi e senza voglia di fare.

Cercate di uscire e non rinchiudervi in casa. Anche stare in compagnia dei vostri familiari potrebbe esservi di grande aiuto.

Sagittario: in questo periodo si stanno presentando alle vostre porte molti ostacoli da superare. Vorreste scappare da tutto, ma ciò non è possibile. Qualche risposta tarda ad arrivare ed anche in amore potrebbe sorgere un qualche conflitto. Cercate di utilizzare molta cautela.

Capricorno: in questo mese avete deciso di eliminare tutti i rami secchi presenti nella vostra vita. Non volete che alcune difficoltà passate si ripresentino a causa di persone che fingono di volere il vostro bene. Magari alcuni cambiamenti saranno radicali e vi scombussoleranno un po', ma nel futuro raccoglierete i frutti.

Aquario: per i nati sotto il vostro segno zodiacale, quella del 21 febbraio sarà una giornata no. Non ci sarà nulla di grave, ma solo qualche brutto pensiero che riguarda il passato. Siete delle persone molto distratte e spesso molti dei vostri problemi derivano proprio da questo vostro difetto.

Pesci: per voi questa sarà una giornata dove avrete la protezione di Marte. Sarete liberi da ansie e riuscirete a vedere tutto con ottimismo. Questo non vuol dire che non ci saranno ostacoli, ma fortunatamente affronterete tutto con molta energia e positività.