Quali sono le previsioni zodiacali per la giornata di lunedì 25 febbraio secondo l'Oroscopo dei vari segni? Un po' di alti e bassi per l'Ariete, mentre per il Leone la giornata offrirà un'ottima sintonia di coppia e con i figli. Per la Bilancia, invece, malinconia in arrivo mentre lo Scorpione potrebbe avere qualche problemuccio con la salute.

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni zodiacali di lunedì prossimo

Ariete: il rapporto col vostro partner è un po' logoro: cercate di inventare qualcosa di nuovo per sorprenderlo e cominciare la settimana nel migliore dei modi. Ricordate che in tutti i rapporti affettivi ci sono sempre degli alti e bassi.

Toro: arriveranno ottime notizie per chi ha l'ascendente in Pesci.

Ritroverete fiducia in voi stessi, ma dovete cominciare a pensare a una dieta più equilibrata. Una serata all'insegna della musica vi farà divertire molto.

Gemelli: il 25 febbraio arriveranno belle notizie per coloro i quali operano nel nobile settore del volontariato. Sarete un po' smemorati su alcune faccende, ma qualcuno provvederà a ricordarvi alcune scadenze.

Cancro, Leone, Vergine: previsioni

Cancro: la vostra simpatia sarà la carta vincente da giocare in una giornata che non sarà mai banale. La serata, estremamente piacevole, vi ripagherà di tante ore dedicate al lavoro.

Leone: il 25, la vita di coppia riceverà nuovi stimoli e anche il rapporto con i figli sarà idilliaco. Con gli amici non cercate sempre di avere ragione a tutti i costi, ma state ad ascoltare anche gli altri.

Vergine: lunedì sarà un giorno che potrebbe riservare belle sorprese per chi ha fatto degli investimenti importanti per migliorare la qualità della propria vita. Cercate di non trascurare troppo gli affetti per pensare alle priorità lavorative.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: oroscopo del 25 febbraio

Bilancia: nel corso della giornata vi sorprenderete a ripensare a una persona che non vedete da tanto tempo e una sottile malinconia vi farà rimpiangere alcune esperienze del passato. Questi pensieri vi faranno vedere il partner attuale sotto una luce diversa.

Scorpione: il 25 febbraio non sarà una giornata buona per la vostra salute. Potrebbe essere necessario consultare uno specialista. Cercate di combattere la vostra tendenza cronica a rimandare gli impegni.

Sagittario: se il buongiorno si vede dal mattino, lunedì 25, per voi, partirà male, perché potreste ricevere una notizia davvero sgradita circa una persona che stimate molto e nella quale riponevate molte aspettative.

Capricorno , Acquario e Pesci: previsioni

Capricorno: la giornata non comincerà nel migliore dei modi, ma col passare delle ore recupererete ottimismo e fiducia negli altri, per organizzare una serata simpatica con gli amici di sempre: quelli presenti nei momenti difficili.

Acquario: qualcuno potrebbe informarvi che ci sono persone che vi stanno screditando. Sarete tentati di fare finta di niente ma in prospettiva futura tali maldicenze potrebbero anche danneggiarvi, quindi sarà bene valutare con attenzione cosa conviene fare per arrivare ad un chiarimento definitivo.

Pesci: durante la mattinata potreste incontrare una persona che vi colpirà profondamente per la sua bellezza e il suo carisma, ma dovrete fare attenzione perché potrebbe presto rivelarsi ben diversa da quel che sembra.

Problemi di coppia, in serata, a causa di alcune incomprensioni.