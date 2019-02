Annuncio

L'ultima settimana di febbraio permetterà al Sagittario di ritrovare la serenità in amore e anche la Vergine tornerà a godersi un po' di relax. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per il vostro segno zodiacale questa settimana sarà al top. A partire da martedì 26 febbraio, sia Venere che Mercurio saranno in congiunzione e ciò potrebbe portare delle belle novità sul campo lavorativo. Se avete vissuto delle delusioni in ambito sentimentale, non temete: presto vi prenderete delle rivincite.

Toro: le prime tre giornate della settimana saranno piuttosto pesanti. Potrebbero presentarsi diversi intoppi che vi faranno perdere la pazienza.

Nel weekend invece, la situazione sarà molto più leggera: uscite e fate nuove conoscenze.

Gemelli: nell'ultimo periodo siete stati un po' sfortunati, ma adesso le cose stanno per cambiare. Tutti i dubbi che avete avuto in queste settimane troveranno una risposta, non sempre in maniera positiva. Tra giovedì e venerdì potrebbe palesarsi qualche piccolo inconveniente.

Cancro: il vostro segno zodiacale non sarà al top durante questa settimana dal 25 febbraio al 3 marzo. In amore qualcosa non va e le discussioni sembrano essere sempre di più. Se nella coppia c'è veramente amore, cercate di recuperare nel fine settimana. Evitate le spese inutili.

Leone: nuove emozioni ed incontri importanti durante la prossima settimana.

Tra giovedì e venerdì potreste ricevere delle conferme o delle gratificazioni. Sul lavoro otterrete un grande successo grazie al vostro impegno. Continuate a dare il massimo, potreste ottenere ancora di più.

Vergine: Venere e Mercurio finalmente hanno abbandonato il vostro segno e ciò vuol dire che tornerete a godervi un po' di sano e meritato relax. Tra mercoledì e giovedì è previsto un po' di nervosismo, ma già da venerdì l'agitazione lascerà il posto alla serenità e all'ottimismo, anche sul lavoro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo non promette molto bene per i nati sotto il segno della Bilancia. Purtroppo Venere sarà in opposizione e questo porterà tensioni sia nella coppia che in amore.

Non fatevi prendere dall'ansia. Venerdì e sabato saranno le giornate un po' più tranquille e fortunate.

Scorpione: lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 febbraio saranno giornate top. Una grande soddisfazione lavorativa è alle porte ed anche l'ambito sentimentale sarà soddisfacente. Cercate di avere pazienza se non tutto procede secondo i vostri piani.

Sagittario: la vostra vita sentimentale è stata abbastanza complicata per via dello sfavore di Venere. Già da lunedì 25 le cose inizieranno a prendere una piega ben diversa. Ci sarà un miglioramento in ambito lavorativo, dove nei giorni precedenti eravate stati al centro di qualche discussione.

Capricorno: nell'ultimo periodo avete ottenuto dei risultati molto importanti, soprattutto a livello professionale. Adesso però, potreste entrare in un momento di calma piatta. Dedicatevi al relax nel fine settimana e cercate di chiarire qualche questione familiare rimasta in sospeso.

Acquario: finalmente arriverà un po' di serenità. Il periodo di confusione e indecisione che avete vissuto è finalmente finito.

Se avete avuto dei disguidi a livello sentimentale, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di una riappacificazione. Prestate maggiore attenzione alle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio.

Pesci: martedì e mercoledì sono in assoluto le giornate più fortunate per voi, anche se in generale i nati sotto il segno dei Pesci non avranno particolari problemi durante la settimana. Siete molto sicuri di voi stessi e apparirete molto attraenti agli occhi altrui.