Anche per la prossima settimana ci viene in aiuto l'Oroscopo con le previsioni su cosa accadrà ai dodici segni dello zodiaco. Nello specifico, riportiamo di seguito le varie previsioni zodiacali per i dodici segni, relative 26 febbraio.

Previsioni del giorno 26 febbraio

Ariete: per pensare troppo a fare carriera avete trascurato delle persone importanti. In questa giornata avrete occasione di farvi perdonare, ma dovrete saper presentare un regalo davvero inatteso per raggiungere l'obiettivo.

Toro: se siete alla ricerca dell'anima gemella, questa non è proprio la giornata giusta. Meglio concentrarsi sullo studio o spendere le proprie energie sul lavoro.

Gemelli: giornata propizia per fare qualche viaggio interessante, sfruttando qualche ora libera.

Provate a 'disintossicarvi' dal computer e concentratevi di più sulla vita reale.

Cancro: qualcuno vi metterà alla prova, sfidando apertamente la vostra intelligenza. Non fatevi trascinare dagli eventi e mantenete la freddezza necessaria per trovare una soluzione diplomatica ai contrasti, per evitare che la situazione possa degenerare.

Leone: il lungo corteggiamento che avete condotto con ostinazione negli ultimi tempi potrebbe portare i frutti sperati proprio il 26 febbraio, quando una telefonata inattesa o un messaggio potrebbero farvi battere forte il cuore.

Vergine: martedì, 26 febbraio, si rivelerà un giorno favorevole per chi ha l'ascendente in Acquario e molto deludente per chi ha l'ascendente in Toro. Novità per tutti durante la serata.

Oroscopo degli altri 6 segni

Bilancia: a volte avere la capacità di stare ad ascoltare tutti vi risulta molto faticoso ed è esattamente quello che succederà in questa giornata.

Scorpione: il 26 febbraio i vostri nervi potrebbero essere messi a dura prova, ma sarà bene tenere duro e cercare di guardare avanti.

Sagittario: l'oroscopo del 26 febbraio è positivo: buona la salute e serenità in famiglia. Solo in ambito lavorativo sono segnalati possibili contrasti.

Capricorno: la giornata non sarà certo tra quelle da ricordare, ma del resto questo non è una novità negli ultimi tempi. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco, quando vi troverete di fronte a un compromesso: alla lunga potreste trarne dei vantaggi.

Acquario: il feeling perduto col partner rifiorirà il 26, come d'incanto, dopo aver ricevuto una bella notizia che riguarda i vostri figli.

Pesci: ultimamente la vostra pazienza è stata messa a dura prova, ma in questa giornata dovrete sforzarvi di apparire in grande forma agli occhi di chi vi ama, per non peggiorare la situazione. Malanni di stagione in vista.