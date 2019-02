Annuncio

L'ultima settimana di febbraio regalerà grande forza al Cancro e i Capricorno potranno vincere alcune sfide. Scopriamo le previsioni degli astri per la giornata di mercoledì 27 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni di voi potrebbero essere in trepidazione perché aspettano delle importanti risposte che forse arriveranno già all'inizio del mese di marzo. Alcuni hanno fatto dei progetti con il proprio partner e si stanno impegnando molto affinché tutto vada al meglio.

Toro: finalmente avete le idee chiare sul vostro futuro, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Marte sarà nel vostro segno, motivo per cui potreste voler fare dei cambiamenti importanti. Non siate timorosi verso le novità: ogni occasione è buona per fare nuove esperienze.

Gemelli: la giornata del 27 febbraio vedrà molti nati sotto il segno del gemelli un pò storditi. In queste ultime settimana avete dovuto affrontare diversi problemi e ancora non vi siete del tutto ripresi. In ambito lavorativo state cercando di dare il massimo, anche se non siete al 'top' delle vostre energie.

Cancro: l'energia sicuramente non vi mancherà. Molti di voi dovranno lottare per raggiungere i traguardi sperati e presto potrebbero ricevere delle grandi rivincite. Qualcuno potrebbe non aver riposto fiducia in voi, ma adesso dovrà ricredersi.

Leone: nella prima parte di febbraio avete attraversato un fase di tensione che presto terminerà. Adesso siete molto più energici e combattivi del solito.

Se avete qualche progetto in cantiere è bene che iniziate a esporlo.

Vergine: la giornata di mercoledì sarà utilizzata da voi per riflettere. Potreste fare i conti con un piccolo calo fisico dovuto ad uno sforzo eccessivo in ambito lavorativo. Cercate di avere molta pazienza e di non darvi colpe inutili. Siete sempre molto severi con voi stessi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: il vostro quadro astrale sarà decisamente positivo il 27 febbraio. A partire da marzo sarete chiamati a fare delle scelte importanti. Se qualcuno vive una storia complicata, dovrà scegliere se proseguire o meno. Sul lavoro potreste avere a che fare con qualche difficoltà facilmente risolvibile.

Scorpione: alcune frequentazioni nate da poco potrebbero rivelarsi davvero molto importanti.

Se nella vostra vita è presente qualcuno che vi mette a disagio, dovrete cercare di allontanarvi. Circondatevi di persone positive e che vi mettano di buon umore.

Sagittario: nel corso della giornata di mercoledì 27 febbraio per voi sarà molto difficile rimanere sereni. Litigi e discussioni purtroppo non mancheranno, specialmente se non state vivendo un periodo semplice a livello amoroso. Dovrete sopportare alcune ingiustizie, ma dalla prossima settimana le cose cambieranno.

Capricorno: in generale questo è un anno davvero importante per i nati sotto il segno del Capricorno: molti hanno capito quanto valgono. Le storie amorose hanno delle buone basi per essere durature.

Acquario: tutto sembra procedere tranquillamente. Siete molto interessati alle sorti del vostro futuro e state cercando di realizzare un progetto che potrebbe farvi svoltare in ambito economico. Fortunatamente vivete alla giornata e cercate di prendere ogni cosa alla leggera.

Pesci: se avete intrapreso un progetto importante, potreste cominciare a vedere i risultati. In amore tutto sembra procedere per il meglio, anche se qualche piccolo disguido non mancherà.