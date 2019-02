Annuncio

I transiti planetari nella giornata di mercoledì 6 febbraio adottano uno spirito zen per illuminare i segni dello Zodiaco, proponendo cambiamenti che spesso facilitano l'inizio di nuove relazioni amorose. Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari spesso supportano gli stati d'animo dei single, ansiosi di novità amorose o speranzosi di migliorare il presente ritrovando l'amore. Ecco cosa ci svelano gli astri nell'Oroscopo dell'amore single di mercoledì.

I single illuminati dalla Luna nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: eliminate ciò che è superfluo e non vi serve, per avere le idee ben chiare su un probabile approccio amoroso.

A volte la vita vi mette davanti delle cose da eliminare, come le maschere o i sentimenti non autentici, per passare all'azione e attingere a una limpidezza del cuore utile per giungere all'amore.

Toro: risultate distratti sul piano amoroso e con il cuore in "subbuglio". Magari sognate un grande amore che vi riscaldi il cuore e vi regali tante coccole, ma dovrete attendere ancora un po' quando i transiti planetari saranno a voi propizi.

Gemelli: l'accumulo planetario nella casa astrologica dieci vi procura influssi benefici. Il Sole con i suoi raggi vitali sarà il carburante che metterà in azione la sfera affettiva. Avrete le idee più chiare su ciò che desiderate dai sentimenti, dovrete solo camminare sulla strada dell'amore.

Cancro: se la persona a cui voi avete posato lo sguardo non fa il primo passo, fatelo voi. A volte in amore bisogna adottare un pizzico di intraprendenza, attuando con coraggio i progetti amorosi.

Leone: cambiate tutto quello che si può migliorare, la Luna dal domicilio dell'Acquario vi chiede di aprirvi a un miglioramento che di sicuro gioverà all'amore.

Potreste cambiare le amicizie e intraprendere nuovi sentieri amorosi, rinnovando anche la possibilità di conoscere nuove persone.

Vergine: non è il momento di farvi prendere dai sensi di colpa o da ripensamenti che vi torturano la mente. Siate più leggeri e vivete le sensazioni amorose con allegria, attingendo maggiormente al presente senza pensare troppo al futuro.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: uscite fuori dagli schemi, in amore non ci sono regole prestabilite per ottenere ciò a cui il vostro cuore ambisce. Fate entrare aria nuova, spalancando le porte dei sentimenti, a volte un cambiamento anche se vi fa paura, può apportare successi in amore.

Scorpione: siete un po' irritabili nella giornata, cari amici dello Scorpione, occhio a non litigare con qualcuno. Se sul vostro cammino amoroso sorgeranno degli ostacoli, li supererete con grande astuzia. Stabilizzate maggiormente i vostri pensieri, magari potreste uscire di più per schiarirvi le idee o intraprendere qualche viaggio.

Sagittario: esprimete al meglio i vostri sentimenti, puntando su un transito planetario a voi favorevole. Se ne avete voglia, perché non aprirvi a emozioni appassionate, puntando magari sul flirt? Potreste aprire un varco amoroso nel vostro cuore, lasciando fluire le emozioni come un fiume in piena.

Capricorno: non abbiate paura di un rifiuto da parte di una persona che avete valutato accuratamente e sembra fare al caso vostro. Nell'indecisione, fatevi avanti, la Luna in Acquario ama i coraggiosi e sarà dalla vostra, illuminandovi il cammino amoroso. Se poi non sarete ricambiati, altri orizzonti amorosi vi aspettano.

Acquario: la Luna entra nel vostro domicilio e segna un nuovo inizio per l'amore. Questo novilunio infatti viene rafforzato dalla congiunzione di Mercurio, Luna e Sole nella vostra casa astrologica per cui potrete contare su un'individualità spiccata e dinamica, che conquisterà il cuore delle persone a voi vicine.

Pesci: siete alquanto distaccati in amore, forse è il caso di chiarire un po' i vostri sentimenti, approfondendo ciò che desiderate dall'amore. Se uscirete dal vostro guscio, sicuramente sarete notati.