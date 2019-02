Annuncio

Il mese di gennaio si è appena concluso, quali disegni avranno gli astri e le stelle per il segno dell'Acquario durante questo secondo mese del 2019? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di febbraio per il segno, con predizioni astrali su amore, lavoro e salute.

Il mese di febbraio inizierà nel migliore dei modi per i nati sotto il segno, soprattutto per quanto riguarda la salute. Durante le prime settimane di febbraio vi sentirete nel pieno delle energie e la voglia di fare prevarrà.

La positività raggiungerà anche la sfera sentimentale e l'ambito lavorativo, che nei mesi precedenti hanno creato qualche tensione. Sarà un momento positivo per i sentimenti, ci sarà serenità e le emozioni non mancheranno sia per chi vive una relazione sia per chi ne è alla ricerca.

Astrologia Acquario, febbraio 2019, previsioni su amore, lavoro e salute

Amore: febbraio si rivelerà molto vantaggioso per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà maggior serenità e l' Acquario potrà vivere delle belle emozioni. Il consiglio delle stelle per i single è quello di prediligere luoghi che favoriscono le nuove conoscenze, non perdete l’occasione di organizzare un piccolo viaggio o una serata tra amici, potrete fare incontri interessanti per il futuro. Le incomprensioni di gennaio verranno definitivamente chiarite e l'armonia tornerà all’interno dei rapporti di coppia, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti importanti per il futuro, come il matrimonio, l'arrivo di un figlio o la convivenza. La serenità raggiunta nel corso di questo mese, troverà conferma durante marzo con Venere nel segno già dalle prime settimane.

Lavoro: il mese di gennaio non è stato privo di tensioni e di agitazioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo, tuttavia il mese di febbraio vi consentirà di recuperare al meglio. Con Marte in posizione favorevole potrebbero presentarsi delle opportunità da non lasciarsi scappare, è il momento ideale per avanzare una proposta o per accettare un nuovo impiego. La carica e l’energia di cui potrete beneficiare durante le prime settimane di febbraio, potrebbero però esaurirsi a partire dal 23 del mese, dunque cercate di non avere conti in sospeso e di risolvere tutte le problematiche nella prima metà.

Salute: durante le prime due settimane di febbraio il transito del Sole avrà degli effetti positivi sulla salute fisica del segno, l’Acquario si sentirà in gran forma, le energie non mancheranno e la voglia di fare prevarrà. Saranno due settimane in cui dedicarsi alle attività sportive e ritagliarsi del tempo per le proprie passioni. Al contrario la seconda metà del mese si rivelerà un po’ più faticosa, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare banali malesseri fisici. In tal senso particolarmente il sottotono potrebbero rivelarsi le giornate del 23 e del 24 febbraio.