Annuncio

Annuncio

L'oroscopo del Leone, per quanto riguarda il mese di febbraio 2019, è piuttosto positivo e si colloca nel più ampio contesto di un anno che risulterà particolarmente favorevole al segno.

Il Leone e l'amore a febbraio

Febbraio 2019 potrebbe risultare un periodo fondamentale della vostra vita, in quanto secondo l'oroscopo potreste fare l'incontro che cambierà il vostro destino. Durante questo fortunatissimo anno infatti, i mesi più favorevoli per trovare l'anima gemella sono, secondo gli studiosi dell'Oroscopo, febbraio, giugno e settembre.

Se siete momentaneamente single dovete quindi essere particolarmente ottimisti e predisporvi all'incontro che vi cambierà per sempre: l'importante sarà conservare un minimo di lucidità per riconoscere la persona giusta.

Advertisement

Il lavoro e il Leone nel mese di febbraio

In ambito lavorativo il Leone è favorito dalla sua forte personalità e dalla sua generosità. A volte, però, qualche collega finisce per soffrire la vostra evidente capacità di porvi al centro dell'interesse di tutti e possono nascere delle incomprensioni che poco a poco rischiano di andare ad incrinare i rapporti tra i singoli collaboratori. Vi consigliamo quindi di moderare il vostro ego per non sminuire nessuno, anche se sappiamo che non è operazione facile, vista quella che è la vostra natura. In ogni caso sarete sempre rispettati, perché tutti vi riconoscono una grande voglia di fare e di proporre idee innovative, senza badare a spese.

La salute del Leone nel mese di febbraio

L'anno 2019 è molto favorevole per il segno del Leone sotto il profilo energetico e la salute ovviamente se ne gioverà non poco.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tuttavia vi consigliamo di non strafare, come la vostra indole vi porta a fare a volte, perché ogni sforzo o allenamento richiede poi un riposo adeguato, ma voi tendete a sentirvi indistruttibili e questo vi ha sempre portato a compiere qualche piccolo errore di valutazione.

Le donne del Leone a febbraio: pensate di più alla vostra famiglia

Alle "leonesse" diciamo che negli ultimi mesi non vi siete rese conto di avere sottratto del tempo prezioso ai familiari per pensare un po' troppo a voi stesse. Questo periodo sarà utile per rimediare e recuperare il terreno perduto. Cercate di dialogare molto e prendete le distanze, una volta tanto, dal computer e dallo smartphone che tanto amate utilizzare: a volte perdete troppo tempo a fare selfie invece di guardare negli occhi chi vi sta accanto.