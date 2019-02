Annuncio

Una nuova settimana sta per iniziare, l'ultima di febbraio. I pianeti sono in fermento per concludere in bellezza il mese, aiutando i segni zodiacali a progredire e ottenere successo. L'Oroscopo punta un riflettore sulle sensazioni, esortando ciascun protagonista dello Zodiaco a contenere l'ansia o la suscettibilità, puntando maggiormente sulla logica. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Opportunità e fortuna nelle previsioni astrologiche di fine febbraio

Ariete: disinvolti ma anche suscettibili, non dimenticherete facilmente un'offesa ricevuta. Cercate di manifestare maggiormente i sentimenti che provate al vostro partner, altrimenti ciò vi provocherà inquietudine.

Toro: sarete molto riflessivi e concentrati sul lavoro, approfondendo attentamente tutti gli impegni professionali.

In amore concentrate le energie provenienti da Marte in un'unica direzione, per ottenere successi e raggiungere le mete prefissate.

Gemelli: l'opposizione della Luna nel vostro segno, riguardante in particolare le giornate di martedì e mercoledì, provoca in voi una voglia di trasgredire, che si può manifestare sia a livello sentimentale, con un'eccessiva sensualità, che sul piano lavorativo, con un atteggiamento troppo intollerante.

Cancro: cercate di fare ordine nella vostra vita, è giunto il momento di fare pulizia nei sentimenti e di lasciare andare qualcosa che non vi va più giù. Gestirete al meglio le cose passate, aprendovi al presente con ordine e lo farete andando fino in fondo.

Leone: fiduciosi in voi stessi e molto allegri, aprirete una settimana promettente dal punto di vista sentimentale.

Le proposte non mancheranno, ma cercate di prendere decisioni amorose con maggiore ragionevolezza, senza buttarvi eccessivamente a capofitto in situazioni che potrebbero deludervi.

Vergine: troppo emotivi, concluderete questo mese lasciandovi andare un po' troppo all'apatia. E' come se mancasse una spinta per andare avanti e progredire. Cercate di contenere i danni di tale confusione mentale, poi deciderete quale via intraprendere.

L'oroscopo e la fortuna dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto comunicativi e completerete in bellezza questo mese di febbraio, che vi ha dato alcune noie. Cercate di approfondire maggiormente l'amore, vivendo appieno sentimenti romantici in coppia. Voi single accoglierete delle richieste con molta apertura mentale.

Scorpione: vi sentirete molto carichi e competitivi in questa settimana, cercate di concentrare tutte le energie positive nel lavoro, otterrete riconoscimenti per le vostre capacità e qualità. In amore, vorrete mettervi maggiormente alla prova.

Sagittario: inizierete la settimana con ottimismo e dinamismo, poi nella giornata di martedì la Luna entra nel vostro domicilio e vi sentirete un po' inquieti. La bontà d'animo e la socievolezza, innata in voi amici del Sagittario, non mancherà mai ma sentirete il bisogno di un'ulteriore indipendenza. Favoriti i lavori all'estero.

Capricorno: alcuni comportamenti degli altri non vi piacciono e vi infastidiscono ma adesso non è il caso di manifestarlo apertamente. Accontentatevi di essere sempre in riga con i vostri valori, avendo la coscienza pulita, i risultati poi li avrete in futuro.

Acquario: Marte in quadratura rispetto al vostro segno sottolinea i vostri limiti nei confronti delle difficoltà che sorgono improvvise. Voi però non abbattetevi, siete persone meritevoli e prima o poi i vostri sforzi saranno ricompensati.

Pesci: troppo presi dall'ansia, non riuscirete a concentrarvi nel lavoro. Ricercate in voi stessi la causa di questa tensione, magari evitando sbalzi d'umore e dandovi all'esercizio fisico, che vi scarica dallo stress accumulato.