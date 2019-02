Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 6 febbraio 2019 riapre l'appuntamento con l'Astrologia puntando l'indice verso i sei segni rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco. Dite la verità, non vedete l'ora di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata di mercoledì in amore e nel lavoro? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, due simboli preventivati con massima positività.

In primo piano certamente spicca quest'oggi il passaggio della Luna in Pesci, proveniente dal comparto dell'Acquario. Direttamente favoriti dall'Astro della Terra, senz'altro coloro appartenenti a Pesci, super-fortunati durante l'intero periodo e per questo meritevoli della posizione al "top del giorno".

Advertisement

A dare compagnia in vetta alla classifica stelline l'altrettanto super-fortunato segno dell'Acquario, ancora sotto diretta influenza lunare. Puntando l'indice in direzione dei segni in difficoltà, intanto, le previsioni di mercoledì 6 febbraio non vedono di buon auspicio questa parte centrale della settimana per coloro nativi del Sagittario, giudicati in questo frangente con probabile periodo "sottotono". Andiamo ad approfondire il discorso analizzando uno per uno i singoli segni, prima però passando attraverso la scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 6 febbraio 2019

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto valutazione in questo contesto. Quest'oggi la nostra scaletta con le stelle quotidiane interessa particolarmente in quanto va a valutare direttamente la terza giornata dell'attuale settimana, dunque tocca il centro del periodo.

Advertisement

A condensare positività e negatività del periodo, come al solito è la classifica stelline del giorno, in questo caso impostata sul 14 dicembre 2018. Abbiamo già parlato in apertura del segno al "top del giorno", Pesci, in compagnia di un altro segno in vetta della scaletta con le stelle di oggi. Chissà come sono stati valutati tutti gli altri in relazione al prossimo 6 febbraio? Ecco il riscontro giornaliero con le stelline applicate ai sei segni dello zodiaco giudicati nel contesto:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Acquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Capricorno;

★★★: Sagittario.

Astrologia e previsioni per il giorno 6 febbraio

Bilancia - Si preannuncia un mercoledì discreto, favorito dalle stelle in modo parziale. Volendo, approfittate di questa giornata abbastanza efficace cercando di sfruttare al massimo i suoi, seppur pacati, benefici influssi. Trovate il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, senz'altro saprà come contraccambiare. In amore, se avete trascurato il partner negli ultimi tempi dovrete cercare di recuperare il dialogo perduto.

Comunque sia, avrete tante occasioni per mostrare i vostri sentimenti, fatelo! Single, il cielo sarà favorevole e potreste fare degli incontri davvero interessanti: le previsioni del giorno oltre ad invitarvi ad approfittare del periodo buono sprona affinché mettiate da parte la vostra timidezza. Nel lavoro invece, potreste portare a termine qualcosa di veramente appagante, dovete solamente fare attenzione a quelle cose che appaiono scontate, ma che in realtà non lo sono: uomo avvisato...

Scorpione - Questa parte finale della settimana si prevede possa essere, se non eccelsa, abbastanza positiva. In definitiva il periodo potrebbe essere buono per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. In amore, tutto procederà alla grande con stelle pronte a consigliarvi di non trascurare il partner: anche se qualcosa non dovesse andare come desiderate, sistemate le piccolezze e siate sereni insieme. Single, siete curiosi e vi intrigano i vari modi di pensare e comportarsi della gente e questa è una bella cosa. Comunque, fate attenzione a non far preoccupare invano le persone che vi stanno (o che vorrebbero stare) vicino a voi, potrebbero percepire un mancato interesse da parte vostra e/o divenire gelose. Nel lavoro, l'ottimismo mattutino vi aiuterà nello svolgere un gran numero di cose. L'unica accortezza che dovrete avere è quella di frenare l'eccessivo idealismo, il che potrebbe condurre a vedere le cose sotto una falsa prospettiva, lontana dalla realtà.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 6 febbraio "sottotono"? Ebbene, questo è quello preventivato dall'Astrologia applicata al vostro segno, purtroppo. La giornata di metà settimana sarà non troppo male a patto di tener presente una raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti di certe persone in grado di influenzare aspetti importanti della vostra vita, ok? In amore non è tutto nero, ok? Intanto non rinunciate ad un vostro desiderio solo perché il vostro partner è riluttante: potreste riuscire a convincerlo con un dialogo interessante, quindi provateci. Single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non è il momento per rivelare le vostre mire. Diciamo che gli astri non vi aiuteranno a comunicare e potreste rovinare tutto. Nel lavoro, le stelle suggeriscono che potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani demoralizzandovi non poco. Se così fosse, cercate di evadere per sfogarvi e recuperare il buon umore.

Capricorno - Giornata abbastanza pregna di impegni, alcuni anche molto importanti. Tuttavia, non avrete troppe difficoltà nell'espletare le cose di competenza. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelle della normalità, nell'insieme il frangente non dispiacerà. In amore, sarete in grado di esprimere il vostro bisogno di affetto in assoluta libertà. Procedete allora, perché chi vi circonda potrà anche stupirvi con tutto ciò che avrà da offrirvi. In generale, potreste mettere in gioco situazioni che mai avreste pensato, tanto audaci da sorprendere anche la persona amata... Single, potrebbe arrivare un invito da parte di una persona che vi corteggia: cercate di conoscerla prima di fare progetti per il futuro senza avere fretta, ok? Nel lavoro infine, le idee e l'originalità in questa frizzante giornata non vi mancheranno. Se vi sveglierete carichi di energia, allora indirizzatele verso le cose che dovevate già portare a termine da tempo, perché sarà l'occasione giusta per farlo!

Acquario - ll prossimo mercoledì sarà una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi dell'Acquario. Potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo: cercate di non fare passi falsi con la persona che sapete. In campo sentimentale, state uscendo allo scoperto e avrete modo di ottenere le soddisfazione più autentiche ed immense, in totale sicurezza. Il vostro partner sarà ricettivo e tutto procederà bene. Single, proverete delle sensazioni belle, sarete trascinati dalle tentazioni e cadrete sicuramente tra le braccia dell'amore: meglio di così! Nel lavoro invece, le questioni che avete in programma verranno portate brillantemente a termine nella mattinata e questo fatto regalerà molta soddisfazione. Al tempo stesso, accrescendo il vostro senso della praticità e la capacità di dare forma a cose e progetti sospesi senz'altro troverete ottimi riscontri.

Pesci "top del giorno" - Questo metà settimana potrebbe davvero essere a dir poco stupendo! Diciamo che la giornata di mercoledì sarà molto favorevole soprattutto in ambito sentimentale grazie all'arrivo della Luna in Pesci. Comunque, parlando in generale, il periodo non mancherà di dare sostegno anche in molte situazioni legate alle attività di lavoro. Secondo l'oroscopo del giorno 6 febbraio intanto, riguardo l'amore, la sensuale "Musa dei Poeti" verrà a scaldare la vostra vita sentimentale con una rinnovata passione. Sfruttatela al massimo per mettere una certa distanza tra voi ed eventuali dubbi. Intanto iniziate ad orientarvi verso tutto ciò che riterrete utile per vivere una giornata serena con il vostro partner, ovviamente senza esitazione. Se single invece, sarete pieni di fascino con la sensibilità e il sentimento protagonisti assoluti del periodo: datevi da fare! Nel lavoro infine, sarà una giornata appagante su molti fronti, cosa che vi condurrà senz'altro sul sentiero della tranquillità, senza farvi allontanare però da quelli che sono i vostri compiti abituali. Qualsiasi cosa accadrà sarete ligi al vostro dovere, complimenti!