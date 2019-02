Annuncio

Annuncio

Un altro appuntamento dedicato a desideri e conquiste amorose dei cuori solitari, analizzati nell'Oroscopo dell'amore single di sabato 9 febbraio. Approfondendo nel dettaglio le effemeridi di sabato, i segni zodiacali incontreranno l'amore? I transiti planetari sono ricchi di mistero e spingono i protagonisti dello Zodiaco ad avere una maggiore percezione delle proprie emozioni. Venere dal domicilio del Capricorno esorta ciascun single a vivere la propria vita con fermezza, avanzando con ambizione nello sconfinato mondo dei sentimenti e conquistando così le mete ambite. Di seguito le previsioni astrologiche di sabato.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore single

Ariete: non pensate solo ed esclusivamente al lavoro ma approfondite anche la sfera amorosa, uscendo e frequentando nuove persone.

Annuncio

Riuscirete così a scaricare l'eccessivo stress accumulato dalla congiunzione di Luna e Marte nel vostro segno, annullando anche l'irritabilità e puntando sull'empatia.

Toro: a volte scacciando via i ripensamenti e le tensioni ci si ritrova davanti uno scenario inaspettato, all'improvviso l'amore fiorisce. Se intraprenderete questo percorso evolutivo, sarete voi ad avere la meglio, infiammandovi di passione.

Gemelli: guardatevi bene intorno e non disperdete le vostre energie, forse in un punto non troppo lontano c'è una persona che soddisfa appieno le vostre aspettative.

Cancro: la vostra sfera affettiva è in una situazione di "stallo", il transito planetario non è propizio per approfondire le sensazioni amorose per cui rimandate alla prossima settimana le conquiste sentimentali.

Annuncio

I migliori video del giorno

Verranno tempi migliori per investire sui sentimenti.

Leone: avete individualizzato il vostro modello di amore, attingendo a idee utopiche che sono difficilmente applicabili alla realtà. Tutto ciò provoca in voi una chiusura a "guscio" nei confronti dei sentimenti, ma tenete a mente che la solitudine spesso offusca l'obiettività e vi fa perdere occasioni importanti.

Vergine: siete alquanto confusi su ciò a cui ambite in amore e i vostri desideri sono offuscati dall'egoismo e da un'emotività eccessiva. Colpa di Nettuno in opposizione al vostro domicilio che vi mette i bastoni tra le ruote. Fate maggiore chiarezza in voi stessi, superando gli ostacoli del cuore e potenziando la vostra volontà.

Annuncio

I single e i successi amorosi nelle previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non lasciatevi ingannare dal giudizio altrui ma decidete con la vostra testa e soprattutto con il vostro cuore. Cogliete le opportunità amorose al volo, contando maggiormente sulle vostre capacità e con uno spiccato spirito di iniziativa. A volte un pizzico di impulsività e di vanità fa la differenza.

Scorpione: sarete molto misteriosi e magnetici, queste qualità moltiplicate all'ennesima potenza nel vostro segno attrarranno molti ammiratori come una calamita. Investite questa carica sensibile nell'amore, vi porterà dritto dritto tra le braccia di una persona che desiderate.

Sagittario: allenate la vostra spiccata intelligenza, che vi fa emergere e distinguere come un fiore raro tra gli altri fiori spenti. La vostra spiccata personalità non passerà di certo inosservata e vi ritroverete dei corteggiatori alle "costole", che apprezzeranno la vostra eccentricità e aggressività.

Capricorno: Venere nel vostro cielo razionalizza i sentimenti, rendendoli sì più freddi e poco espansivi, ma chiari e fedeli nei confronti di una persona che vi ha conquistato il cuore. Realizzerete i vostri sogni amorosi con un pizzico di fortuna e attingendo alle vostre capacità.

Acquario: il transito dell'astro solare nel vostro cielo emana raggi scintillanti, esso diventa un potente alleato per farvi realizzare i sogni lasciati nel cassetto. E' il momento di mettere in pratica i progetti amorosi, in particolar modo approfittando di un aiuto femminile che vi spianerà la via dell'amore.

Pesci: puntate il vostro sguardo sulle possibilità amorose, avrete fortuna nelle vostre iniziative sentimentali. Nettuno nel vostro domicilio è a casa e vi garantisce pace interiore e tranquillità, ma vi coccola troppo tra le sue braccia, facendovi isolare dal mondo esterno. Quindi reagite, uscite e andate a caccia di desideri.