L'Oroscopo di domani 23 febbraio 2019 festeggia l'ingresso della Luna in Scorpione. Pronti a scoprire come saranno le stelle nei riguardi del vostro segno? Bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i segni migliori e peggiori relativi alla prima sestina dello zodiaco. Ossia, sotto analisi da parte dell'Astrologia i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come sempre, a tenere sveglia la curiosità le attesissime previsioni zodiacali interessanti i settori dell'amore e del lavoro: pronti a sfruttare questa nuova opportunità offerta dalle stelle? Andiamo per ordine: quest'oggi, favoriti da una splendida Luna in transito dalla Bilancia verso il comparto del già citato Scorpione, in ottima posizione figurano Gemelli e Cancro meritatamente valutati a cinque stelle.

Periodo sotto le attese invece, secondo quanto messo in evidenza dalle previsioni zodiacali del 23 febbraio, per gli amici del Leone, in questo caso valutati con le due stelle relative ai frangenti da "ko". Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 23 febbraio 2019

Il pensiero delle stelle in merito al prossimo inizio weekend è già stato "decifrato", pronto per essere visionato da voi lettori. Ansiosi di mettere le mani sulla nuova classifica stelline interessante il giorno 23 febbraio 2019 appena svelata. A fronte di quanto appena precisato, la nuova scala con le stelle quotidiane regala la posizione migliore a Gemelli e Cancro. I predetti due segni saranno in ottima compagnia: avranno il conforto di altri tre segni super-fortunati valutati a cinque stelle.

Ecco il responso degli astri:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★: Leone.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo sabato sarà poco agevole per la maggior parte di voi. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, parlando di coppia, è arrivato per molti il momento di prendere una decisione: bisognerà scegliere se andare avanti oppure cambiare radicalmente gli obbiettivi prefissati. Qualsiasi scelta verrà fatta certamente sarà dura ma alla lunga, tutto (o quasi), sarà infinitamente appagante. Single, gli astri consigliano di prendervela comoda, di non investire troppe energie e aspettative in questo giorno, non prendete iniziative, rimandate tutto ad altra data, ok? Sicuramente arriverà un invito ad hoc che potrebbe dare una immensa soddisfazione a più di qualcuno di voi: accettatelo senza timore, di certo ne varrà la pena.

Nel lavoro invece, meglio evitare l’imprudenza gratuita lasciando eventuali mirabili funambolismi ad altri momenti, quelli per intenderci in cui vi sentirete con le spalle meglio protette.

Toro - Partirà sufficientemente positiva questa parte della settimana con un sabato abbastanza vivibile in svariate situazioni. Insomma potrebbe anche essere un periodo soddisfacente, abbastanza per promuovere la vostra immagine oppure (chi lo sa!) per averla vinta su un rivale. In amore, cercate di non litigare con la vostra metà, ok? Trovate invece un punto di incontro e dedicatele più tempo. In coppia, se siete d’umore alterno per motivi personali non fatene un mistero ma sfogatevi pure in tranquillità con la persona amata. Single, impegnatevi a fondo nella ricerca, la felicità potrebbe essere dietro l'angolo, ok? Timori o vicissitudini malcelate alla lunga potrebbero inquinare una futura storia: il periodo necessita senz'altro di tanta sincerità. Nel lavoro infine, potrete contare su sufficienti energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa, mantenendo alta la concentrazione.

Gemelli - In arrivo un giorno sicuramente molto positivo, diciamo pure a tutto tondo con la parte finale della settimana coincidente proprio con l'inizio del weekend. In amore pertanto, consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici, sia vecchi che nuovi. Godetevi come meglio e più che potete questo giorno, soprattutto se siete amabilmente già in coppia. Single, oggi più che mai avrete fascino da vendere, sarete irresistibili e non passerete inosservati. Diciamo che il momento è adatto per quella cosa che già sapete ma che non avete avuto mai il coraggio di mettere in pratica. Nel lavoro invece, migliorano i guadagni per voi Gemelli, anche se è ancora presto per parlare di conferme o sicurezze. Cercate di organizzarvi al meglio senza perdere la pazienza.

Cancro - In arrivo un sabato 23 febbraio abbastanza buono, anche se non sarà immune da intermezzi pressanti. La penultima giornata della settimana sarà discreta più che altro in campo sentimentale: le previsioni d'inizio weekend prevedono in amore situazioni abbastanza positive: questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi riguardanti la coppia che da tempo perseguite. Non dormite, quindi, sugli allori ma agite. Single, se siete in cerca dell'anima gemella, di certo avrete l'occasione per fare nuove eccitanti conquiste; siate pronti. In alcuni casi torneranno alla ribalta delle buone occasioni, ultimamente un po' sfumate. Nel lavoro infine, si consiglia di approfittare della pausa di relax offerta dal weekend per meditare (in cuor vostro) un modo differente per approcciare i prossimi obiettivi.

Leone - Una giornata poco decifrabile a priori, diciamo pure abbastanza nervosa. Soprattutto nei riguardi dei rapporti interpersonali in generale a molti di voi Leone, soprattutto quelli particolarmente lunatici e/o suscettibili, non preannunciano proprio un buon fine settimana. In amore pertanto, il periodo segnato con il "ko" si farà sentire eccome! In coppia si consiglia tanta calma e nervi saldi: ovviamente il periodo non dovrà essere preso alla lettera, comunque con ascendenti appartenenti alla parte bassa della nostra classifica stelline il livello di guardia dovrà essere massimo, ok? Single, cercate di essere più al naturale possibile, senza fuorviare la realtà. Al bando le indiscrezioni a tutti i costi: se non volete ritrovarvi in qualche pasticcio attendete un altro momento per dare sfogo alla vostra curiosità sulla persona che sapete. Nel lavoro invece, non contate troppo sull'intuito ma fate scelte in maniera ponderata, valutando sopratutto la vostra situazione attuale.

Vergine - Sabato sarà una giornata favorevole? Certo che sì: soprattutto per coloro che vorranno intraprendere nuovi progetti, sia in ambito di coppia che da single. Diciamo che in qualsiasi campo troverete riscontri positivi. L'oroscopo di domani 23 febbraio consiglia in amore tanta riflessione: la possibilità di un’avventura sentimentale potrebbe sfiorare la mente a più di qualcuno. Starà a voi scegliere di procedere per la vostra strada o fermarvi con curiosità a fantasticare su "come potrebbe essere": calma, non vale assolutamente la pena rovinare un rapporto per un'avventura da quattro soldi, meditate bene! Single, invece a voi solitari vi aspetta una giornata davvero con i contro-fiocchi! E non parliamo certo di neve ma di tanta buona "Manna" caduta dal cielo: sinceramente non capita tutti i giorni. Quindi, non dovrete fare altro che vivere l'attimo... Nel lavoro, concentrate la vostra energia sulle questioni importanti evitando di sprecare fatica in cose che non portano a nulla.

