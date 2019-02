Annuncio

Cosa dice l'Oroscopo di domani 9 febbraio 2019? Scopriamo insieme quello che gli astri ci riservano in amore e nel lavoro in merito a questo sabato.

In evidenza, come anticipato nei titoli d'apertura, la classifica stelline incorniciata nelle nuove previsioni astrali, quest'oggi impostate sulla prima sestina dello zodiaco. Vediamo allora di mettere subito in chiaro il pensiero dell'Astrologia applicata al penultimo giorno dell'attuale settimana. Diciamo pure che ad avere il prezioso aiuto da parte delle effemeridi quotidiane saranno solamente due segni: senz'altro i più fortunati in amore saranno Ariete e Leone, entrambi sottoscritti a cinque stelle nel periodo. Di contro, gli astri non annunciano un periodo soddisfacente per coloro nativi del Toro e della Vergine, valutato nel frangente rispettivamente con la sigla del "sottotono" e del "ko".

A questo punto, la curiosità preme per sapere come sono stati giudicati gli altri segni presenti nella sestina sotto analisi in questa sede. Dunque, andiamo pure a dare voce alle nuove previsioni zodiacali del 9 febbraio, ovviamente subito dopo aver svelato la classifica stelline quotidiana posta di seguito.

Classifica stelline 9 febbraio 2019

Le stelle del giorno hanno già dato il consenso a quei segni valutati in periodo "si", tagliando invece le speranze a coloro valutati in negativo. Ansiosi di scoprire se l'Astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale? Bene, se anche voi siete tra coloro in ansia di conoscere la nostra classifica stelline interessante il giorno 9 febbraio, siete nella giusta sede.

Abbiamo già svelato i simboli astrali migliori in assoluto, adesso non resta altro da fare se non passare direttamente alla scaletta riassuntiva segno per segno. Eccoli, in bella mostra nel riepilogo sottostante, dal migliore al peggiore:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Previsioni d'inizio weekend, il lavoro e l'amore

Ariete - Partirà molto bene questa parte della settimana coincidente con la ripartenza del nuovo weekend. Dunque, si profila un sabato in linea con i vostri migliori desideri. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, gran parte delle cose andranno a gonfie vele: non lasciatevi sfuggire questo momento di serenità e passione ma vivetelo immensamente, ne sarete stra-felici! Single, grosse soddisfazioni in arrivo nel comparto sentimentale: pronti a sintonizzarvi sulla lunghezza d’onda della felicità? Sappiate intanto che l'intervento prezioso della Luna in Ariete allargherà notevolmente la visuale lasciando intravedere alternative verso cui non avevate mai osato spingervi fin'ora! Approfittate del momento, ma fatelo subito, ok? Nel lavoro, novità importanti potranno bussare alla vostra porta e, a loro volta, potrebbero dare una svolta importante alla vostra vita.

Toro - La giornata sarà in linea di massima incentrata su un sottotono diffuso, anche se in certi frangenti metterà a disposizione attimi di positività senz'altro da sfruttare. Le previsioni di giovedì pertanto consigliano tanta concentrazione e molta analisi, soprattutto nelle situazioni particolarmente impegnative. In amore, sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Cercate quindi di riportarlo "sulla retta via": colpa del periodo che inizialmente sembrava promettere bene e, invece, si è perso lungo la strada della speranza! Single, arriverà (se nel frattempo non fosse già presente nella vostra vita) una persona che vi farà sognare a occhi aperti. Comunque dovrete far valere le vostre ragioni/convinzioni, se non altro per evitare in seguito una magra figura. Nel lavoro, è il momento di dare una svolta alla vostra vita, valutate se sarà il caso di accettare le nuove proposte: non giudicate solo "i soldi".

Gemelli - Si prevede come abbastanza in positivo questa parte della settimana con un sabato valutato da quattro stelle, indice di routine e normalità. In amore, sarete apprezzati dal vostro partner grazie alla messa in campo della necessaria disponibilità e relativa comprensione: in fondo siete sempre stati degli ottimi ascoltatori e lo ha capito anche chi avete a fianco. In coppia cercate di valutare bene eventuali scelte: il vostro target dovrà puntare su una certa stabilità affettiva, dunque, evitate di risultare troppo assillanti con il partner. Single, il vostro ottimismo sarà evidente e vi renderà radiosi, tanto da colpire tutti coloro con i quali andrete a relazionarvi. Consiglio: uscite dal guscio scegliendo per l'occasione la buona compagnia di amici fidati. Nel lavoro, se cercate alternative più soddisfacenti di quella attuale, la giornata potrebbe restituire qualche piccola ma importante soddisfazione: perché non crederci?

Cancro - Sarà tutto all'insegna della normalità più disarmante questo inizio weekend per tanti di voi nativi del Cancro. Le previsioni di sabato invogliano a sorridere un pochino e nel contempo anche ad accettare qualche invito per uscire: insomma, staccare un po' la spina senz'altro sarà di vostro gradimento. Alla fine potreste anche ottenere quello che senz'altro vi meritate. In amore, arriveranno quasi sicuramente delle scuse o quantomeno dei chiarimenti, in merito a quel problema che sapete. In coppia vorreste avere maggiori spazi personali e più tempo da dedicare a voi stessi, però, la situazione attuale non ve lo permette affatto. In più di un’occasione, forse, vi sentirete quasi chiusi in gabbia e la libertà vi sembrerà risiedere altrove: meglio soprassedere. Single, dovrete riflettere un tantino su certe questioni ormai giunte davvero al capolinea: fermatevi ogni tanto e fate un grosso respiro, ok? Nel lavoro, sarà positivo specialmente per quelli autonomi che eventualmente avranno a che fare con nuove proposte, tenetele in considerazione.

Leone - In arrivo un giorno fantastico, l'ideale inizio di un bel fine settimana. Intanto qualcuno finalmente riuscirà a togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa mentre tutti gli altri dovranno assolutamente fidarsi del proprio senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri, ok? In amore, non ascoltate le malelingue ma abbiate fiducia soprattutto nel partner. Anche se c'è tanta invidia verso di voi, l'affetto che nutrite l'uno per l'altra sarà un ottimo deterrente: ignorate queste voci dubbie e godetevi quello che avete. Single, il periodo sarà ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti. Arriveranno occasioni per incontri interessanti, con maggior probabilità di buon fine a coloro nati di seconda o terza decade. Nel lavoro, vi darete un gran da fare e riceverete delle gratificazioni importanti che, forse, stavate aspettando da tanto tempo.

Vergine - La giornata sarà poco positiva, a tratti anche sofferta, anche se in certi momenti potreste avere lievi boccate di ossigeno in grado di risollevare un po' il morale. Perciò, gli astri prevedono in abbastanza elettricità nell'aria con malumore diffuso accompagnato da un po’ di malinconia. Viste le premesse, l'oroscopo di domani 9 febbraio consiglia in amore calma e sangue freddo: in questa parte della settimana potreste avere a che fare con incombenze non messe in conto, perciò preparatevi a consumare un supplemento extra di pazienza. In coppia invece, scontri all'ordine del giorno metteranno in difficoltà anche quei rapporti abbastanza maturi: cosa fare? Uno stimolo esterno capace di dare nuova carica al menage a due sarebbe l'ideale. Single, per molti di voi invece la scelta delle persone che incontrerete sul vostro cammino sarà molto importante: spesso, l'intuito inganna mostrando cose diverse da ciò che realmente si riveleranno in seguito. Meditate! Nel lavoro, per chiudere, non sarà tutto positivo, anzi, sarete inquieti e agitati. Forse inizierete moltissime cose senza che riusciate a portarne a termine nessuna.

