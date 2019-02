Annuncio

Il weekend è alle porte. Cosa prevedono le stelle e gli astri per tutti i segni zodiacali nella giornata di sabato 9 febbraio? Leggiamo le previsioni con lavoro, salute e amore segno dopo segno.

Le previsioni

Ariete: in merito alla salute, cercate di fare attenzione a non stressarvi troppo. Nei sentimenti potrebbero esserci conflitti, questo nervosismo potrebbe crearvi problemi psicofisici. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di tenere ogni movimento sotto controllo.

Toro: non è una giornata tranquilla per il segno, vi sentite particolarmente giù di corda. In campo lavorativo è possibile che valutiate nuove opportunità. Per quanto riguarda il campo amoroso vi sentite sereni nonostante alcune situazioni complesse.

Gemelli: ottimo periodo per il segno: chi ha vissuto una crisi nel periodo precedente, in questa giornata si sentirà particolarmente sereno. Non mancherà energia anche a livello lavorativo, gli incontri sono favoriti. Attenzione a non sentirvi troppo stanchi.

Cancro: in campo sentimentale in questo periodo desiderate lasciarvi andare, potrete fare dei passi importanti, ma attenzione a non esagerare. Nel lavoro presto arriveranno buone opportunità, ma con Saturno in opposizione non sarà semplice fare la scelta giusta.

Leone: la giornata di sabato 9 febbraio sarà positiva per il segno. In campo professionale potrebbero arrivare delle buone idee da poter sviluppare. Per quanto riguarda l'amore, con la Luna, Giove e Marte favorevoli le stelle sono dalla vostra parte.

Vergine: se sentite qualche disturbo, è il momento buono per iniziare delle cure. In campo lavorativo ci sono alcune situazioni da risolvere, cercate di capire come fare. Per quanto riguarda l'amore le storie nate di recente hanno un buon futuro.

Bilancia: Luna dissonante per il segno, in campo lavorativo potreste dover fare dei passi indietro. Per quanto riguarda l'amore, cercate di non esagerare con le dimostrazioni di affetto.

Scorpione: per quanto riguarda gli affari, vi sentite particolarmente in forza, in questa giornata recupererete energia. Per quanto concerne il campo sentimentale è il momento giusto per guardare al futuro.

Sagittario: giornata stancante per il segno: in campo lavorativo sarà necessario che abbiate pazienza.

In amore potrebbero nascere delle belle emozioni.

Capricorno: nel lavoro possono giungere delle opportunità che precedentemente vi erano sfuggite. Per quanto riguarda l'amore, potrebbero nascere dei problemi con il partner che potrebbero comunque risolversi con l'inizio della settimana.

Acquario: con la luna favorevole potrete salvaguardare nel migliore dei modi la vostra salute. Per il campo professionale sono in arrivo delle situazioni importanti da saper gestire.

Pesci: in amore presto Mercurio sarà dalla vostra parte e vivrete delle belle emozioni. In questa giornata potreste incontrare una persona speciale. Per quanto riguarda il campo lavorativo potrebbero giungere delle opportunità.