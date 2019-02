Annuncio

Annuncio

Per il segno dei Gemelli, notoriamente complesso e "duplice" per antonomasia, l'Oroscopo di febbraio 2019 prevede un periodo con poca voglia di cambiare la vostra vita, come se foste in attesa di prendere delle decisioni davvero significative, ma non fosse ancora arrivato il momento di prenderle. Aspettare potrebbe anche essere la strategia giusta per non commettere errori significativi. In ogni caso un clima di generale incertezza sarà una peculiarità dell'intero anno per questo segno zodiacale.

Febbraio e l'amore per i Gemelli

Il mese sarà propizio per vivere grandi amori, ma l'esplosione della passione porta con sé sempre qualche rischio e una momentanea deformazione della realtà.

Advertisement

Potreste ad esempio vivere un'avventura al di fuori del legame di sempre, trascinati dall'entusiasmo, e questa esperienza, durante il mese di febbraio, potrebbe portarvi a compiere nuove valutazioni sullo stato del vostro rapporto.

Il lavoro per i Gemelli a febbraio non procederà bene

Per quanto concerne l'ambito lavorativo, vi sentirete poco stimolati a profondere il massimo impegno, visto che la maggior parte dei colleghi non sembra supportarvi a dovere nei momenti difficili e questo reca danni alla vostra autostima. Il segno dei Gemelli è per natura contraddittorio, quindi basta poco sia per conquistarvi che per perdere la vostra fiducia e a questo punto anche la vostra proverbiale vivacità non vi aiuterà a mascherare il vostro reale stato d'animo: farete bene a dire in faccia a qualcuno cosa pensate.

Advertisement

I migliori video del giorno

I Gemelli e la salute a febbraio

Anche la salute non sarà ottimale, al di là dei classici malanni di stagione. Vi consigliamo, di fronte a sintomi preoccupanti, di fare una serie di analisi approfondite, anche allo scopo di prevenire il peggioramento di problemi già esistenti. I Gemelli sono generalmente persone estremamente curiose e piene di energia: di voi si dice che non state mai fermi, ma in questo mese andrete contro la vostra stessa natura, mostrandovi insolitamente abulici al punto che, chi vi conoscono bene si preoccuperanno per voi.

I Gemelli e l'attività fisica sconsigliata

In questo clima di nervosismo generale non è il momento di intraprendere un nuovo sport, perché la voglia di strafare secondo l'oroscopo potrebbe portarvi ad infortunarvi con relativa facilità. Meglio quindi dedicarsi ad attività più soft, magari dedicando più tempo alla lettura.