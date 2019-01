Annuncio

Lo zodiaco di domenica 3 febbraio prevede una giornata con un alto tasso erotico per i Gemelli, mentre ci saranno delle discussioni all'orizzonte per la Bilancia e dei tradimenti per il Sagittario. Meglio la Vergine e il Cancro.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarà una domenica di relax, di soddisfazione e di equilibrio con il partner. Anche se leggermente "piantagrane" il lavoro non sarà particolarmente determinante per il vostro status mentale.

Avrete in mente di concludere il prima possibile i vostri impegni per dare voce alle più recondite sensazioni.

Toro: un lieve senso di stress potrebbe avere delle ripercussioni sul tempo che vorreste dedicare ai vostri hobby, perché con tutta probabilità sarete sommersi da richieste di vario genere da parte di familiari o dal partner.

Date loro ascolto e poi potrete finalmente dedicarvi a voi stessi.

Gemelli: il livello erotico sarà 'soddisfatto' soltanto in questo giorno [VIDEO], dunque non perdete tempo e non aspettate la sera per condividere con il partner i piaceri dell'intimità. Prestate la dovuta attenzione ad un eventuale e brusco calo delle energie a vostra disposizione.

Cancro: sarete pronti per iniziare una nuova settimana, anzi non vedrete l'ora di cominciare a lavorare e a distrarvi da una settimana che è stata decisamente turbolenta e per nulla semplice. Avete lasciato le delusioni alle spalle e al momento non siete disposti a dedicarvi molto ad altre vicende.

Leone: le occasioni di incrementare le finanze hanno sortito il loro effetto, quindi potreste dedicare la domenica a fare shopping o ad investire qualcosa per un caro o per il partner.

Non eccedete però in una spesa che va oltre il vostro budget, potrebbe essere difficile recuperare.

Vergine: vi alzerete dal letto praticamente fischiettando un allegro motivetto. Siete contenti di come si è conclusa questa settimana, che se non ha brillato ha comunque portato una ventata di rinnovamento e numerose soddisfazioni. Potreste essere in procinto di dedicarvi per un po' alla casa.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste incappare in una discussione molto aspra con un collega, o comunque con qualcuno che frequentate abitualmente. Non prendetevela al punto da rovinarvi tutto il resto della serata, anche perché potrebbe essere richiesta la vostra collaborazione all'interno della famiglia.

Scorpione: finalmente potete tirare un sospiro di sollievo e godervi il weekend con chi amate. Nel pomeriggio potreste fare un piccolo strappo per un acquisto al di fuori delle vostre aspettative, ma che sarà di aiuto nei giorni successivi. Non pensateci troppo.

Sagittario: probabilmente avete accanto un amico poco sincero [VIDEO] e domenica potrebbe esserci un risvolto che non vi aspettavate e che potrebbe procurarvi del dolore.

I tradimenti sono difficili da accettare per voi, dunque è meglio voltare pagina immediatamente.

Capricorno: un incontro recente vi farà apprezzare le gioie della vita, fra cui proprio quella di condividere le vostre esperienze belle o brutte che siano. Potreste essere propensi a lasciarvi andare, ma non dimenticate le delusioni. Potrebbero ripresentarsi e cogliervi impreparati.

Acquario: domenica per voi è un giorno da trascorrere in casa, perciò farete di tutto per renderla più bella ai vostri occhi. Chissà, potreste essere voi gli artefici di un lavoretto da esporre e da far vedere a chi vi farà visita. Prendetevi anche cura di voi stessi.

Pesci: un po' di chiarimenti con il partner vi faranno sentire il cuore decisamente più leggero e privo di quell'ansia che vi disturba da una settimana. Sfortunatamente di tutt'altra maniera saranno le relazioni con la famiglia: potreste avere una discussione che per il momento non potrà essere sanata.