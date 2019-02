Annuncio

L'Oroscopo non prevede un mese troppo felice per le persone nate sotto il segno della Bilancia in quanto gli Astri appaiono contrari a novità gratificanti.

Oroscopo per il lavoro: non aprite attività nuove

Il mondo del lavoro rappresenterà un'ancora di salvezza in un mare di contrattempi che caratterizzeranno il mese entrante intralciando il vostro cammino. Abbiate quindi una rinnovata fiducia in voi stessi: se avete in animo di mettervi alla ricerca di un posto di lavoro o siete talmente stanchi di quello che avete da pensare seriamente di lasciarlo per intraprendere un nuovo percorso: potrebbe essere questo il momento buono.

Se tuttavia, più in particolare, state pensando di aprire una nuova attività imprenditoriale sappiate che potreste non avere il successo sperato come già si era potuto intuire dalle complesse vicende che vi hanno interessato nel mese di gennaio, decisamente negativo per il settimo segno zodiacale.

Meglio quindi guardare con molta attenzione al settore dei concorsi pubblici, che possono, nel lungo periodo, garantirvi maggiore sicurezza economica.

Astrologia per le donne della Bilancia: guardate avanti con decisione

Lamentarsi continuamente per le cose che avete perso e per le molte occasioni che non avete saputo cogliere non serve a molto, se non a esasperarvi l'anima. Febbraio rappresenterà un periodo di mera transizione per le donne della Bilancia. Dunque non aspettatevi grandi cose perché all'orizzonte non ci sono né colpi di scena di carattere sentimentale né buone notizie particolari, anzi: il mese si rivelerà piuttosto noioso e senza sussulti emotivi da ricordare, nemmeno nei fine settimana che solitamente attendete con impazienza. Si consiglia di iscriversi in palestra per riprendere a fare un po' di sana attività fisica.

Le predizioni di febbraio: attenzione agli eccessi di generosità, spesso non vengono compresi

Il mese più corto dell'anno vi porrà di fronte ad un bivio: dovrete scegliere da che parte stare e, quindi, se ricominciare a pensare di più a voi stessi oppure se continuare a sacrificarvi per gli altri, senza risparmiarvi e senza stare troppo a chiedervi se il vostro impegno è davvero gradito. In ogni caso la generosità è una vostra peculiarità ed anche a febbraio avrete modo di dedicarvi ad attività benefiche che vi faranno stare bene e a posto con la vostra coscienza, che per voi è l'essenziale.