L'Oroscopo dedicato alla giornata di lunedì elargisce delle dritte utili per iniziare la settimana alla grande. Le previsioni astrali fortunate diventano così complici di ciascun segno zodiacale e indicano una strada per raggiungere la felicità e la soddisfazione professionale.

Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'amore è presente nel vostro cuore, ma non riuscite a esternarlo. Sarete molto riflessivi nelle relazioni, ma attenzione a non essere troppo distaccati, altrimenti il partner penserà che vi è indifferente.

Pubblicità

Marte, dal domicilio dei Gemelli, vi conferisce la grinta giusta per affrontare il lavoro con energia.

Toro: la Luna dal domicilio dei Pesci punta un riflettore sui vostri bisogni e vi chiederete se sono così urgenti come pensavate. Allora in base a questa chiarezza, chiedetevi anche se i vostri desideri sono davvero sostenibili.

Gemelli: non siate troppo avventati sul lavoro e in amore chiedetevi se i vostri desideri sono in linea con quelli della persona amata, se sono da condividere in due.

Piccoli fastidi vi creeranno nervosismo e vi costringeranno a mettervi sulla difensiva.

Cancro: in coppia apparirete alquanto freddi, ma ciò sarà dovuto a una lacuna vostra interiore che non riuscite a colmare. Forse vi sentite troppo soli, allora che ne dite di trascorrere maggior tempo con la persona amata? Voi single puntate sulle amicizie e su nuove opportunità amorose.

Leone: sarete molto analitici in ambito lavorativo nel selezionare scrupolosamente i vostri collaboratori, individuando quelli davvero all'altezza dei compiti che voi elargirete.

Pubblicità

In amore, via libera alla positività con Giove a voi favorevole.

Vergine: Urano dal domicilio del Toro vi favorisce e allargherete i vostri punti di vista, affrontando i problemi o i cambiamenti in maniera più innovativa. Sono previste delle belle sorprese in ambito professionale, quindi preparatevi con spirito positivo.

L'oroscopo della fortuna dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: analizzate a fondo la vostra relazione amorosa perché se già vacilla, è possibile che non si salvi per via della quadratura di Saturno con Venere.

Potrebbero affacciarsi all'orizzonte nuove relazioni. Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: il peso degli impegni si fa sentire per voi amici dello Scorpione e sarete alquanto tesi. Sarete molto accorti a non spendere più del dovuto e riuscirete a tenere sotto controllo tutto, sia in ambito lavorativo che in amore.

Sagittario: all'improvviso sentirete forte la voglia di emergere nel lavoro, di dare il massimo di voi per ottenere i giusti e meritati riconoscimenti, ma vi saranno chiari anche i vostri limiti, su cui dovrete lavorare, per superarli al meglio.

Pubblicità

Capricorno: sentirete forte il peso e la responsabilità di dimostrare quanto valete agli altri. In ambito finanziario, fate un bilancio per pianificare la situazione economica, decidendo se è il caso di conservare soldi o se potreste farvi un regalo. L'amore risente ancora di alti e bassi, innescati da una quadratura di Saturno con Venere.

Acquario: molto tenaci nel lavoro, saprete quali cambiamenti apportare per raggiungere il successo e una soddisfazione personale che vi garantirà una sicurezza a prova di brutte sorprese. Buono l'amore, con Venere e Marte in ottima posizione.

Pesci: l'astro lunare, ospite del vostro cielo, vi illumina anche gli stati d'animo più reconditi e sarete molto irritabili per via della quadratura con Marte. Potreste vedere il pericolo dappertutto e in amore sarete eccessivamente sensuali, quindi moderate bene il tutto.