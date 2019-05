L'Oroscopo di domenica diventa più profondo e poetico, poiché emana i suoi influssi fortunati conciliandosi con la festa della mamma. Una frase di auguri è inclusa nelle seguenti previsioni astrologiche.

L'oroscopo di domani

Ariete: affabili e amorevoli, proverete simpatia per chi vi sta intorno e potrete approfondire i rapporti interpersonali, traendone grande soddisfazione. Una frase: "Quando tua madre ti chiede: posso darti un consiglio? Si tratta di pura formalità.

L'oroscopo della Festa della mamma.

Non importa se rispondi di sì o di no. Lei ha intenzione di dartelo comunque".

Toro: splendide notizie sono in arrivo per voi amici del Toro, Mercurio nel vostro segno incrocia le sue energie con un Sole splendente. Urano vi stupisce, innescando il desiderio di cambiamenti improvvisi. Ecco gli auguri: "Alla migliore mamma del mondo, ti offro la mia più sincera gratitudine e il mio più puro amore".

Gemelli: assumerete un ruolo-guida sia in famiglia che in amore, decidendo sul da farsi in modo indipendente e determinato.

Pubblicità

Sarete molto aperti nel parlare e verrete apprezzati per il vigore con cui esprimerete le vostre sensazioni. Ecco il pensiero: "Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni '50".

Cancro: la Luna, ospite nel vostro cielo, vi garantisce una sensibilità speciale e collegandosi con Venere sprigiona un istinto protettivo nei confronti delle persone amate. Una frase di auguri: "L'amore di una mamma è incondizionato. Mentre gli altri prima ti conoscono poi ti amano, la mamma prima ti ama e poi ti conosce".

Leone: la Luna nel vostro segno potenzia la passionalità: avrete bisogno di sensazioni forti e istintive. Non tollererete le limitazioni e andrete dritti verso la meta ambita. Un aforisma sulla mamma: "Si può fregare tutti per un certo periodo o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma".

Vergine: gli influssi lunari investono anche voi e vi sentirete "sopra le righe". Seguite questa forza speciale che vi apre a sensazioni intense. Un pensiero: "Dicono che puoi scegliere gli amici ma non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre e tu ne sei la ragione. Grazie mamma".

Pubblicità

Previsioni astrologiche fortunate di domenica

Bilancia: l'influsso lunare vi spinge a fare di più e in collaborazione con Marte sarete molto energici. Approfittate di questa carica positiva. Una frase di auguri: "Tutti i miei pensieri vanno a te, mamma, come te nessuna mai".

Scorpione: approfondite maggiormente il dialogo con il partner e apritevi a un cambiamento benefico, sfidando la sorte che vi spinge ad adagiarvi in una situazione di 'stallo emotivo'.

Pubblicità

Ecco il pensiero: "Mamma, sei l'esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale".

Sagittario: trarrete molta soddisfazione da tutto ciò che vi risulta bello. Anche in amore, è un ottimo periodo per avviare nuovi e fortunati rapporti amorosi. Una frase di auguri per voi: "La missione delle madri non è la procreazione, quanto la preoccupazione. Anche le amebe partoriscono ma per quanto ne so, se ne fregano".

Capricorno: sfruttate l'energia di Saturno in positivo, ritrovando nuova forza vitale e investendola in ambito sentimentale. Un aforisma: "Tutto ciò che sono, tutto ciò che faccio, tutto ciò che ho mai avuto, lo devo a te. Grazie mamma".

Acquario: un po' giù di tono per via di una Luna in opposizione, sarete chiusi nei confronti dell'amore oppure manifesterete una sensualità eccessiva. Cercate di riequilibrare la vostra sfera interpersonale. Un pensiero: "Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che lo vivessi".

Pesci: la Luna dal domicilio del Leone vi sfida ad approfondire una sensibilità già presente in voi amici dei Pesci, ma affianca alle vostre sensazioni una forte ambizione e maggiore sicurezza in voi stessi. Una frase per voi: "Grazie mamma di essere il mio speciale angelo custode".