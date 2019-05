La giornata di mercoledì 29 maggio sarà particolarmente difficile per alcuni segni zodiacali come l'Ariete, il Cancro e lo Scorpione, in quanto avranno alcuni problemi al lavoro. Gemelli invece potrebbe avere ancora qualche problema nella relazione di coppia. Al contrario, Leone e Vergine daranno il loro meglio in ambito amoroso. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 29 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 29 maggio 2019 segno per segno

Ariete: sarete particolarmente distratti al lavoro questo mercoledì, in quanto penserete alle ultime difficoltà che state avendo con il vostro partner.

Se potete, provate a parlarne con qualcuno di fiducia. Voto - 6,5

Toro: sarà una giornata tranquilla al lavoro quest'oggi, ma dovrete organizzare al più presto il da farsi dei prossimi giorni. Cercate di non rilassarvi troppo e portarvi avanti con le vostre mansioni. Voto - 7

Gemelli: avrete degli attriti amorosi quest'oggi per via di alcuni vostri problemi finanziari. Cercate di spiegare con calma la situazione e risolvere il problema. Voto - 6,5

Cancro: potreste avere qualche litigio al lavoro a causa di alcuni punzecchiamenti da parte di un vostro collega.

Previsioni oroscopo mercoledì 29 maggio 2019

Fate attenzione perché la discussione potrebbe degenerare. Voto - 6

Leone: il lavoro procederà magnificamente quest'oggi portandovi qualche soldo in più. La vostra relazione amorosa quest'oggi potrebbe fare un passo decisivo in avanti. Voto - 8

Vergine: sarà una giornata leggera al lavoro quella di mercoledì, e così potrete trascorrere il tempo libero senza troppe preoccupazioni in compagnia del vostro partner. Voto - 8

Bilancia: siete più calmi ultimamente al lavoro e questo vi permetterà anche di ritrovare il giusto affiatamento di coppia.

Godetevi il momento, in quanto presto la situazione sarà destinata a peggiorare. Voto - 7

Scorpione: alcuni insuccessi al lavoro causeranno in voi delusione. La sola persona che potrà tirarvi su di morale è il vostro partner, quindi cercate di non causare litigi con l'amato bene. Voto - 6,5

Sagittario: la vostra relazione di coppia procede magnificamente. Il lavoro invece non proprio, in quanto avrete qualche litigio con i vostri colleghi per via di una discussione su un progetto particolare.

Voto - 7

Capricorno: sarà una giornata piuttosto anonima quest'oggi, in quanto al lavoro non riuscirete a concretizzare le vostre idee lavorative, mentre in amore nulla da segnalare. Voto - 6,5

Acquario: nonostante sarete parecchio impegnati al lavoro quest'oggi, riuscirete a ritagliarvi un po' di tempo libero e di relax da dedicare al partner e ai vostri amici. Voto - 8

Pesci: sarete giù di morale quest'oggi poiché nel lavoro non procede come avete pianificato.

Cercate di tirarvi su di morale e impegnarvi di più. Voto - 6,5