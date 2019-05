L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì è pieno di sorprese e approfondisce le sensazioni a due con profondità e slancio emotivo. Le previsioni astrologiche seguenti colpiscono dritto al cuore di ciascun segno zodiacale.

Sentimenti unici nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Venere cerca di spingere l'amore ai massimi livelli, ma l'influsso di Saturno in quadratura si fa sentire e vi rende piuttosto freddi nei confronti dei sentimenti.

Se sentite il bisogno di riassestare i vostri pensieri amorosi, allora concedetevi un tempo per riflettere.

Toro: il trigono di Luna e Urano si fa sentire da voi amici del Toro e avvertirete forte il bisogno di aprirvi a un rinnovamento, un taglio netto con il presente, quindi attenzione alle interruzioni dei rapporti coniugali, schivati solo apportando le giuste modifiche in coppia.

Gemelli: Marte dirimpettaio a Giove spinge le vostre energie ai massimi livelli e non esiterete a investire questa carica energetica in ambito sentimentale e affettivo.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 15 maggio.

Attenzione a non essere eccessivamente impulsivi e a non essere troppo sicuri di voi stessi, potreste agire con troppa frettolosità. Piuttosto valutate bene la situazione, prima di agire.

Cancro: buona la sensibilità per voi amici del Cancro. Gli influssi lunari si fanno sentire dal domicilio della Vergine e sarete molto intuitivi e concreti in amore. Utilizzate al meglio questa forza quasi ultraterrena, applicandola nella relazione di coppia. Anticiperete gli eventi in modo premonitore e ultrasensibile.

Leone: un'eccessiva ostinazione nei confronti del partner vi porterà a vivere la situazione amorosa con eccessivo nervosismo. Ricordatevi che non esiste solo la vostra volontà ma che in una relazione di coppia bisogna anche scendere a compromessi, per progredire insieme.

Vergine: la Luna ospite nel vostro cielo, vi garantisce emozioni uniche, tutte da vivere in due approfondendo i sentimenti, i sogni e i desideri con forte slancio emotivo. Sfruttate alcune sensazioni passate, riproposte per voi dai nodi lunari del Cancro e potrete vivere la relazione presente con maggiore consapevolezza.

Astri e previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora un poco e Venere si trasferirà nel cielo astrologico del Toro, allentando di molto le tensioni amorose e facendovi vivere i sentimenti con maggiore serenità ed equilibrio.

Scorpione: Nettuno, il signore del mare, incrocia le sue energie con Saturno razionale e dà il via a un processo di perfezionamento della coppia che seppur impalpabile, avviene in modo sublimale e senza che nemmeno ve ne accorgiate.

Non potete tirarvi indietro sostenendo le vostre tesi con prepotenza, dovrete plasmarvi alla perfezione a questa nuova consapevolezza, planando verso un destino felice.

Sagittario: Giove nella vostra casa astrologica vuole farvi raggiungere la felicità, bruciando chilometri sulla strada dell'amore ma Marte brucia il suo carburante, sfidandolo e cercando di esaurire tutta la sua positività. Questa lotta tra due energie contrastanti potrebbe creare dei blocchi emotivi, ma il tutto si risolverà con un maggiore e reciproco impegno per crescere nella coppia.

Capricorno: nella vostra relazione di coppia sarà difficile controllare una sensualità prorompente che vi rende spesso insoddisfatti, poiché incapaci di equilibrare il sentimento con la passione. Cercate di moderare quest'energia eccessiva al meglio, incanalandola in modo costruttivo e accettando di scendere anche a un compromesso costruttivo con il partner.

Acquario: l'amore per voi amici dell'Acquario di sicuro non sarà monotono e lasciando libero spazio alla fantasia, scoprirete una nuova dimensione amorosa. Costringerete il vostro partner a seguire il vostro passo spedito per raggiungere la meta prefissata e lo farete con energia.

Pesci: il Sole cerca di incoraggiare i sentimenti, puntando i suoi raggi luminosi su un Nettuno troppo preso dal suo io. Inevitabilmente l'avrà vinta il secondo, che è anche in esaltazione nel vostro domicilio e creerà una certa irrequietezza in voi amici dei Pesci. Ma potrete usufruire anche di una spiccata creatività utile per innescare cambiamenti positivi.