Le stelle, nelle previsioni astrali di sabato, sintetizzano il loro responso e guidano i segni zodiacali a raggiungere una felicità tanto ambita. L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce le sensazioni a due in modo completo e consapevole, elargendo dei consigli utili per i rapporti amorosi.

Sensazioni profonde nell'oroscopo dell'amore

Ariete: il trigono di Venere, Giove e Luna è perfetto per approfondire le sensazioni amorose in due, quindi non tergiversate e lasciate libero spazio ai sentimenti.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 11 maggio.

Sarete molto romantici e profondi: questo atteggiamento vi procurerà benessere in coppia.

Toro: cercate di migliorare la vostra relazione di coppia, capendo dove state sbagliando e apportando le giuste modifiche. Magari potreste prendere spunto da situazioni amorose passate per capire che la relazione attuale va perfezionata con amore.

Gemelli: in coppia esprimete le vostre sensazioni e anche se sorgeranno delle discussioni potreste individuare la strada giusta da percorrere e ottenere un risultato finale positivo.

Pubblicità

Cercate il giusto compromesso per costruire un futuro stabile e felice.

Cancro: siete molto confusi in coppia e anche in ambito familiare si presenteranno degli attriti che creeranno nervosismo nella relazione amorosa. Se non trovate il modo di districarvi da queste difficoltà, apritevi a un dialogo con il partner, in due il fardello risulterà meno pesante.

Leone: alcune rotture nel vostro rapporto di coppia potrebbero diventare insanabili. Occorre che capiate bene cosa volete dall'amore e quale direzione deve prendere la relazione.

Al momento voi amici del Leone riscontrerete che il vostro binario non viaggia sullo stesso percorso del partner.

Vergine: sentirete molto il bisogno di ottenere maggiore stabilità in coppia, allora cavalcate l'onda e sfruttate ogni attimo, valutando con intelligenza quello giusto per concretizzare i sogni e raggiungere la felicità. Solo accettando le sfide potrete giungere al successo.

Le relazioni a due nell'oroscopo dell'amore di sabato

Bilancia: rafforzate la comunicazione con il partner, questo è il momento giusto per approfondire gli affetti con slancio e spirito positivo.

Pubblicità

Sarete molto di buonumore e questo comportamento risulterà contagioso. Attenzione solo a non lasciarvi prendere da un'eccessiva pigrizia.

Scorpione: molto lunatici, con la Luna che elargisce influssi emotivi dal domicilio del Leone, sarete capricciosi nei confronti del partner. In famiglia sarete infastiditi dalle richieste eccessive dei figli e tutto ciò potrebbe scatenare sensazioni negative.

Sagittario: la Luna è favorevole per voi nati sotto il segno del Sagittario e incrocia le sue energie con Giove, il pianeta della fortuna.

Pubblicità

Questa mappa astrale favorevole vi garantirà dei momenti profondi e romantici, tutti da approfondire con fiducia e sentimentalismo.

Capricorno: approfondite la vostra relazione amorosa attingendo al vostro buon senso e a uno spirito pratico che vi farà ottenere risultati eccellenti in coppia. Sarà l'intelligenza a guidarvi, facendovi prendere le decisioni giuste al momento giusto.

Acquario: le situazioni di tensione saranno smorzate in modo sapiente e capirete che adottando un comportamento positivo nei confronti del partner, potrete far sì che la coppia progredisca: il risultato sarà un rapporto sano e duraturo.

Pesci: in amore non potete calcolare tutto, quindi lasciatevi trascinare dall'onda energetica degli influssi planetari e adottate uno spirito intraprendente e creativo, trovando le giuste soluzioni in due. L'improvvisazione vi sarà proficua.