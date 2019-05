La giornata di venerdì 24 maggio sarà l'inizio di un weekend all'insegna della passione e dell'erotismo per lo Scorpione e per i Gemelli, ma ci potrebbero essere opportunità di conquiste anche per la Vergine. Il lavoro si presenterà in netto miglioramento per il Leone, ma ancora piuttosto incerto per la Bilancia. Il nervosismo potrebbe rovinare la giornata ai Pesci e al Sagittario.

Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: uscite rilassanti. Per voi il venerdì sarà dedito al divertimento e all'uscita con alcuni amici, ed anche se questa serata sarà folle, comunque per voi avrà un effetto decisamente rilassante e ristoratore.

Toro: sarete nervosi con il partner e questo potrebbe farvi facilmente entrare in serio conflitto. Il lavoro non vi sta dando soddisfazioni, ma forse ci potrebbero essere delle telefonate che cambieranno questa situazione di stallo.

Oroscopo 24 maggio: successi per Cancro, ottime prospettive sentimentali per Capricorno

Gemelli: tanto eros. Ci saranno momenti di pura passionalità con il partner, misti ad altri più introspettivi e spirituali. Per ora gli impegni lavorativi non avranno un significato marcato, saranno quindi messi da parte.

Cancro: i problemi vi sembreranno un vago ricordo, specialmente quelli che riguardano il vostro rapporto con il partner. Ora ciò che più vi preme è il successo lavorativo, e con questa tranquillità venerdì potreste fare faville.

Pubblicità

Leone: più entusiasti sul lavoro. Una scintilla di successo per un incarico del venerdì mattina vi spronerà a riprendere completamente in mano le redini del gioco all'interno della cerchia dei colleghi.

Vergine: qualcuno che vi ha precedentemente colpito potrebbe avere una chance da parte vostra. Infatti, con l'incedere del weekend sarete più spontanei e pronti ad immergervi nei sentimenti. Continuate così.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi siete lasciati cullare dalla presunta solidità del vostro rapporto, ma venerdì potreste ricevere dei chiarimenti dal partner in merito alla vostra situazione sentimentale.

Il lavoro sarà stabile, ma arriverà un compenso.

Scorpione: inaspettatamente troverete una valvola di sfogo nei rapporti con il partner. Quindi venerdì sarà una giornata piena di sentimenti e di fuoco, sarà meglio essere parsimoniosi con le vostre prestazioni.

Sagittario: in famiglia ci sarà molta tensione, forse per questioni economiche. Dovrete trovare la forza necessaria per fermavi e rasserenarvi con tutti i mezzi a vostra disposizione. Nel frattempo, trovate una soluzione.

Pubblicità

Capricorno: amore in netto miglioramento. Avete lasciato un po' da parte i sentimenti, ma da venerdì pomeriggio sarete il partner perfetto: fra shopping e serata romantica ci saranno i presupposti per un passo avanti.

Acquario: finanze in rialzo. La vostra situazione economica si stabilizzerà in mattinata e una sorpresa di stampo sentimentale vi renderà il pomeriggio e la successiva serata decisamente diversa da tutte le altre della settimana.

Pesci: sopraffatti dal lavoro.

Pubblicità

Troppi incarichi vi stanno innervosendo, e potreste sbottare per niente. Questo venerdì un po' di shopping o fare dello sport all'aria aperta sarà la ricetta ideale per voi.